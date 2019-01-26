Новости

СК опубликовал видеозапись с места взрыва газа в кафе под Саратовом 22:31
Емельяненко - Бейдер: финал Гран-при Bellator. Онлайн-трансляция 22:00
Небензя: Мадуро не нуждается в защите со стороны России 21:49
В Новочеркасске скончался профессор Владимир Передерий 21:48
Во Франции "желтые жилеты" ворвались в полицейский участок 21:26
МИД Венесуэлы выразил готовность к диалогу с США 21:18
Пострадавших при взрыве под Саратовом доставили в ожоговый центр 21:07
В Сочи умерла 103-летняя вдова фронтовика, не дождавшись квартиры 20:54
Небензя привел доказательства вмешательства Вашингтона в дела Венесуэлы 19:54
Йоханнес Бе выиграл пасьют на этапе Кубка мира 19:44
МИД РФ усматривает тревогу в ситуации вокруг Венесуэлы 19:06
Шесть человек, пострадавших при взрыве газа, доставят в Саратов 18:54
Под Саратовом восемь человек пострадали при взрыве газа на свадьбе 18:32
Тренер: Медведева готовится и будет рада поехать на чемпионат мира 18:07
Вучич уточнил сроки начала проведения "Турецкого потока" через Сербию 18:02
Что представят на выставке научных идей в Минске 17:54
Надежду Савченко выдвинули кандидатом в президенты Украины 17:47
Аэропорты Московского авиаузла работают штатно, несмотря на снегопад 17:47
Премию "Оскар" уличили в дискриминации женщин-режиссеров 17:30
Лимит директивного кредитования в РБ сокращается на 35,5% 17:01
"Роскосмос" и РАН разработают программу защиты Земли от астероидов 16:52
Вирер выиграла гонку преследования на этапе КМ по биатлону в Италии 16:48
Росавтодор предупредил водителей о сложных метеоусловиях в 20 регионах РФ 16:35
Военным ЮВО передана партия новых вертолетов Ми-35М и Ми-28УБ 16:29
В МЧС рассказали, когда в Москве и области закончится снегопад 16:15
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как остаться востребованным на рынке труда
Как остаться востребованным на рынке труда
Зачем в договорах страхования жизни появится памятка для граждан
Зачем в договорах страхования жизни появится памятка для граждан
Названы регионы с лучшим и худшим школьным питанием
Названы регионы с лучшим и худшим школьным питанием
26.01.2019 22:31
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Опубликовано видео с места взрыва под Саратовом

Текст: Андрей Куликов (Саратов)

Следственный комитет РФ опубликовал видеозапись осмотра места происшествия в кафе в поселке Лысые горы Саратовской области, где взорвался газовый баллон.

Пострадавших при взрыве под Саратовом доставили в ожоговый центр

На видеозаписи снято помещение кафе после пожара, с выбитыми стеклами в окнах и выломанными дверями, на полу обломки обгоревшей мебели.

Вечером в субботу в кафе "Рандеву", по предварительным данным, взорвался газовый баллон, а потом начался пожар. В результате пострадали 22 человека, в том числе двое детей шести и четырех лет. Шестеро взрослых пострадавших, которые получили тяжелые ожоги, были доставлены реанимобилями в областной центр комбустиологии в Саратове.

В СК РФ сообщили, что по данному факту будет возбуждено уголовное дело.

Происшествия Правосудие Следствие Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Саратовская область РГ-Видео
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Появилось видео с места массовой аварии под Москвой
"Турецкий поток" признали самым опасным проектом для Киева
Банк Англии не вернет Мадуро золотые слитки на 1,2 миллиарда долларов
Умер Мишель Легран
Толкнувший Скабееву украинский журналист не захотел извиняться