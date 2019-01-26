Следственный комитет РФ опубликовал видеозапись осмотра места происшествия в кафе в поселке Лысые горы Саратовской области, где взорвался газовый баллон.

На видеозаписи снято помещение кафе после пожара, с выбитыми стеклами в окнах и выломанными дверями, на полу обломки обгоревшей мебели.

Вечером в субботу в кафе "Рандеву", по предварительным данным, взорвался газовый баллон, а потом начался пожар. В результате пострадали 22 человека, в том числе двое детей шести и четырех лет. Шестеро взрослых пострадавших, которые получили тяжелые ожоги, были доставлены реанимобилями в областной центр комбустиологии в Саратове.

В СК РФ сообщили, что по данному факту будет возбуждено уголовное дело.