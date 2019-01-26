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Рубрика: Власть
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В РФ призвали немецкие СМИ не трогать праздник снятия блокады Ленинграда

Текст: Татьяна Замахина
В обеих палатах российского парламента отреагировал на публикацию в немецком СМИ об "опасности" проведения парада в честь годовщины снятия блокады Ленинграда.
Фото: Петр Ковалев/ТАСС Фото: Петр Ковалев/ТАСС
Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Ранее журналистка немецкой газеты Süddeutsche Zeitung Зильке Бигальке в своей публикации осудила проведение в Санкт-Петербурге парада в честь 75-й годовщины освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Парад прошел 27 января. Автор статьи сочла неправильным, что блокадников представляют как героев, а сама трагедия "приобрела характер торжества".

Фото: Константин Завражин/РГ
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Интернет-пользователи резко раскритиковали в сети статью Бигальке. Парламентарии наряду с другими россиянами призвали немецких журналистов не трогать эту тему.

Депутат Госдумы Сергей Боярский заявил, что россиян, отмечающих свои праздники, не должно интересовать чужое мнение. А немецких журналистов уроженец Петербурга призвал не вмешиваться в суверенные дела России.

В эфире радиостанции "Говорит Москва" он напомнил, что День снятия блокады многие ассоциируют с днем ленинградской победы.

- И все же это праздник, - считает парламентарий. - Для многих тех, кто прошел через этот ад и по сей день вспоминает о тех днях, когда пришло освобождение, для них это, безусловно, был День Победы.

Фото: Всеволод Тарасевич
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Сенаторы тоже выступили с комментариями. Так, глава комитета Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков назвал критику со стороны немецких СМИ "неуместной и безнравственной".

Российский сенатор Франц Клинцевич сообщил, что удивлен. "Не знаю, чего в критике больше: незнания истории или отсутствия у журналистки таких качеств, как чуткость, милосердие и сострадание, - поделился он, отметив, что без этих качеств за перо лучше не браться, а за тему блокады - в особенности.

Власть Работа власти Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург Ленинград: 900 дней блокады
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