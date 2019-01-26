В РФ призвали немецкие СМИ не трогать праздник снятия блокады Ленинграда

В обеих палатах российского парламента отреагировал на публикацию в немецком СМИ об "опасности" проведения парада в честь годовщины снятия блокады Ленинграда.

Ранее журналистка немецкой газеты Süddeutsche Zeitung Зильке Бигальке в своей публикации осудила проведение в Санкт-Петербурге парада в честь 75-й годовщины освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Парад прошел 27 января. Автор статьи сочла неправильным, что блокадников представляют как героев, а сама трагедия "приобрела характер торжества".

Интернет-пользователи резко раскритиковали в сети статью Бигальке. Парламентарии наряду с другими россиянами призвали немецких журналистов не трогать эту тему.

Депутат Госдумы Сергей Боярский заявил, что россиян, отмечающих свои праздники, не должно интересовать чужое мнение. А немецких журналистов уроженец Петербурга призвал не вмешиваться в суверенные дела России.

В эфире радиостанции "Говорит Москва" он напомнил, что День снятия блокады многие ассоциируют с днем ленинградской победы.

- И все же это праздник, - считает парламентарий. - Для многих тех, кто прошел через этот ад и по сей день вспоминает о тех днях, когда пришло освобождение, для них это, безусловно, был День Победы.

Сенаторы тоже выступили с комментариями. Так, глава комитета Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков назвал критику со стороны немецких СМИ "неуместной и безнравственной".

Российский сенатор Франц Клинцевич сообщил, что удивлен. "Не знаю, чего в критике больше: незнания истории или отсутствия у журналистки таких качеств, как чуткость, милосердие и сострадание, - поделился он, отметив, что без этих качеств за перо лучше не браться, а за тему блокады - в особенности.