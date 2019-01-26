На Кубани похоронили пилота, погибшего при крушении Ту-22МЗ

В Новороссийске похоронили 37-летнего пилота Ту-22МЗ, погибшего во время авиакатастрофы в Мурманской области, командира экипажа, майора Алексея Гурьева.

- Семье летчика будут гарантировано сделаны выплаты со стороны Министерства обороны, - приводит ТАСС слова заместителя главы администрации Новороссийска Александра Яменскова. - Со стороны нашего города также была оказана материальная помощь.

У Алексея Гурьева остались жена и восьмилетний сын. Родители погибшего пилота живут в Новороссийске.

Как ранее писала "РГ", самолет выполнял тренировочный полет. При заходе на посадку Ту-22 попал в снежный заряд и ударился о землю. Погибли трое из четырех членов экипажа самолета, один из штурманов в реанимации.

Судя по характеру повреждений, отсутствию крыльев и воздухозаборника правого двигателя, после жесткой посадки самолет несколько раз перевернулся.

Носовая часть с кабиной экипажа оторвалась от фюзеляжа. На месте крушения загорелось вылившееся из баков самолета топливо, но пожар быстро ликвидировали.