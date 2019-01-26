США взяли в "заложники" венесуэльское золото

Государственный переворот в Венесуэле продолжается. Причем, не по воле населения Боливарианской республики, а по разработанным стратегами Белого дома лекалам. Давление на Каракас беспрецедентное, а подход американцев комплексный. Сначала стало известно о политической составляющей - Дональд Трамп признал исполняющим обязанности президента оппозиционера Хуана Гуаидо. Теперь появляются подробности и экономического вектора давления на действующие власти страны. Агентство Bloomberg сообщило, что за отказом Банка Англии вернуть Венесуэле 1,2 миллиарда долларов стоит Вашингтон. Выясняется, что этот демарш англичан вызван давлением со стороны официальных лиц США, в частности, Майка Помпео и Джона Болтона, призвавших "отрезать режим Венесуэлы от иностранных активов".

Вообще история с венесуэльским золотом не нова. Прозорливый бывший президент Уго Чавес еще в 2011 году дал отмашку на возвращение слитков на родину. Видимо, он понимал, что золото может оказаться в заложниках и быть использовано в качестве мощного рычага давления на Каракас. Так и произошло. В октябре-ноябре прошлого года Банк Англии заблокировал передачу Венесуэле золота на сумму в 1,2 миллиарда долларов. Объяснения были выбраны совершенно нелепые: англичане запросили информацию о том, на какие цели пойдет драгметалл. Несмотря на абсурдность такого требования, вернуть свое золото Каракасу так и не удалось. Теперь становится понятно, почему именно.

Как и любые другие действия американцев, новость о "застрявшем" золоте обрадовала венесуэльских оппозиционеров.

"Инициирован процесс защиты активов Венесуэлы. Мы не позволим больше злоупотреблений и кражу денег, предназначенных на еду, медицину и на будущее наших детей", - прокомментировал эту ситуацию Хуан Гуаидо.

Все бы ничего, если бы не знать, для чего венесуэльские власти последние годы используют свои золотовалютные резервы. Дело в том, что на фоне падения добычи нефти в республике и, как следствие, снижении валютных поступлений в госбюджет, а также упадке национального производства, у правительства просто не остается других способов закупать за рубежом необходимые населению товары первой необходимости. "Распродажа" венесуэльского золота началась несколько лет назад, с тех пор объем ЗВР неуклонно снижался и сейчас составляет всего около 8 миллиардов долларов. Теперь получается, что даже этими средствами неугодное Вашингтону правительство Боливарианской республики не может распоряжаться. В конечном счете ситуация напоминает какую-то антиутопию: венесуэльские "оппозиционеры-патриоты", якобы ратующие за благосостояние населения страны, радуются тому, что этому самому населению становится только хуже, поскольку власти не могут обеспечить их лекарствами и продуктами.

В этой ситуации возникает так же ряд вопросов и к действиям Банка Англии. Получается, что кредитная организация, которая принимает на хранение золото, затем сама может решать, возвращать его или нет по требованию правообладателя. О какой-то банковской этике или правилах речь здесь, понятное дело, не идет. Надо признать, что подобные происшествия периодически случаются. Например, несколько лет назад депутаты Бундестага пытались инициировать процесс возвращения золота Германии, 45% которого хранится в США, на родину. Попытка провалилась, а саму историю замяли. Возможно, оставшийся в американских банках немецкий драгметалл и обуславливает, помимо прочего, такую лояльность Берлина Вашингтону.

Пока же у венесуэльских властей остается не так много способов вернуть свое золото. Обращение в какой-либо арбитраж вряд ли приведет к решению проблемы, ведь в беспристрастность международных судебных органов с такой ситуации верится с трудом. Похоже, на ближайшую перспективу правительству Мадуро можно просто попрощаться с 1,2 миллиардами долларов, а обеспечивать венесуэльских бедняков самым необходимым придется из других источников. Поразительно, но при этом настоящими патриотами на Западе назовут именно оппозиционеров во главе с выскочкой Гуаидо, которые пока лишь мешают властям прокормить простых венесуэльцев…