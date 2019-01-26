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Рубрика: В мире

Банк Англии не вернет Мадуро золотые слитки на 1,2 миллиарда долларов

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Банк Англии отказал президенту Венесуэлы Николасу Мадуро в возвращении золотых слитков на 1,2 миллиарда долларов. Такое решение финансовое учреждение приняло после того, как некоторые официальные лица США, в том числе госсекретарь Майк Помпео и советник президента по национальной безопасности Джон Болтон, призвали "отрезать режим Венесуэлы от иностранных активов", отмечает Bloomberg.

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В декабре прошлого года венесуэльский лидер заявил, что у есть страны есть право продавать свое золото на фоне американских санкций и неясной ситуации с возвратом в Венесуэлу ее же золота, доверенного на хранение, в объеме около 14 тонн из Британии.

Ранее британский центробанк ссылался на сложности, якобы связанные с невозможностью получения страховки, которая необходима для перевозки такого большого количества драгоценного металла. Также банк Англии настаивал на разъяснении, каким образом Венесуэла планирует распорядиться золотыми слитками.

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В ноябре прошлого года президент США Дональд Трамп распорядился ввести санкции, которые должны блокировать операции с золотым запасом Венесуэлы. Эмбарго не позволят американским гражданам торговать драгоценным металлом из южноамериканской страны. Вашингтон намерен помешать властям страны "расхищать богатство Венесуэлы в своих коррумпированных целях".

В Венесуэле в прошлом году добыли свыше 20 тонн золота, стоимость которого оценивается в сотни миллионов долларов. Основным его покупателем стала Турция. В прошлом году Каракас поставил Анкаре около 24 тонн золота на общую сумму в 900 миллионов долларов. За 2018 год товарооборот между странами вырос до 850 миллионов евро.

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