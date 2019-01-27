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Трейлер: "Красивый, плохой, злой" - фильм про Теда Банди

Новости
    27.01.2019, 19:00
Текст:   Генри Достоевский
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Опубликован трейлер фильма с оригинально локализованным названием "Красивый, плохой, злой" (Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile) с Заком Эфроном, Джимом "Шелдоном Купером" Парсонсом, дочерью Фила Коллинза и лидером Metallica Джеймсом Хэтфилдом.

Очередной байопик симпатичного, но крайне жестокого маньяка Теда Банди поставил Джо Берлингер ("Потерянный рай", "Ведьма из Блэр 2: Книга теней"). Сценарий для картины был взят из так называемого "черного списка" и подготовлен Майклом Верви.

Фото: youtube.com
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Точное количество жертв серийного убийцы так и не было установлено. Тед Банди был не просто обаятельным маньяком, входившим в доверие с помощью напускной беззащитности. Порой он накладывал фальшивый гипс, чтобы ввести будущую жертву в заблуждение и потом похитить, пытать, насиловать и убивать, а иногда прикидывался полицейским или иным представителем власти. Отмечены случаи, когда он врывался к спящим женщинам в дома, предварительно выбрав момент, чтобы они дома были одни.

Банди попался на проверке документов, попытался бежать и спустя какое-то время вновь был пойман. Преступник был казнен на электрическом стуле 24 января 1989 года во Флориде, а его личность неоднократно упоминалась в фильмах, сериалах и т.д. К примеру: "Южный парк", "Американский психопат", "Адское наследие", "Незнакомец рядом со мной", "Осторожный незнакомец" и байопик "Потрошитель" Мэттью Брайта.

События новой картины будут рассказаны от лица подруги Банди Элизабет Клепфер (Лили Коллинз).

В остальных ролях: Хэйли Джоэл Осмент ("Шестое чувство"), Джон Малкович ("После прочтения сжечь"), Грейс Виктория Кокс ("Твин Пикс"), Джеффри Донован ("Фарго"), Кая Скоделарио ("Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказок").

Картина появится в прокате РФ 18 апреля.

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