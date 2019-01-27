В биографии каждого президента США должен быть собственный госпереворот, организованный во имя демократии. Иначе правление будет выглядеть в глазах потомков тусклым, а лидер - безынициативным. Буш-младший свергал иракского лидера Саддама Хусейна под предлогом наличия в Ираке химического оружия. Правда, затем выяснилось, что повод для вторжения оказался фейковым, но к тому моменту Хусейна уже повесили. Следующий президент США Барак Обама был озабочен установлением демократии в Ливии и Сирии. Итогом его "просветительской" деятельности стало убийство ливийского лидера Муаммара Каддафи, после чего в стране началась гражданская война, которая не завершилась по сей день. Такая же участь ждала Сирию, но там при поддержке со стороны России законным властям удалось навести порядок, если не на всей территории государства, то хотя бы на значительной ее части.

В итоге Трампу досталась неприятная миссия подчищать хвосты за его предшественниками - в Ираке, Ливии, Сирии и Афганистане.

Но такая доля честолюбивого главу Белого дома не устроила, и он задумал осуществить собственный госпереворот, который в прошлом оказался не под силу ни Бушу, ни Обаме. Причем в отличие от предшественников, делавших ставку на американскую военную силу, Трамп опробует принципиально новую, более изощренную технологию смены власти. Что, впрочем, ничуть не меняет конечной цели - появление в Латинской Америке дружественного государства, чей лидер будет послушно выполнять рекомендации Вашингтона. "Они пытаются совершить госпереворот с помощью международного медиапереворота. Да, повторю, это международный медиапереворот. Я же сторонник международного диалога - сегодня, завтра и всегда", - прокомментировал планы США президент Венесуэлы Николас Мадуро.

Однако, похоже, план Трампа по отстранению венесуэльского лидера от власти уже начал "хромать". И если его первый этап - признание самозванца Хуана Гуайдо президентом Венесуэлы со стороны США и ряда латиноамериканских стран прошел гладко, то дальнейшее развитие событий выглядит не слишком оптимистичным. Собранный по инициативе американской стороны Совет Безопасности ООН не сумел "легитимизировать продолжающийся переворот в Венесуэле". Против планов Белого дома выступили Россия и Китай. По мнению постоянного представителя России при ООН Василия Небензи, состоявшаяся на Совете Безопасности дискуссия "была инициирована с единственной целью - продолжить дестабилизацию ситуации в Венесуэле". При этом европейские страны без колебаний согласились передать Венесуэлу в руки сторонника США, потребовав от официального Каракаса проведения в восьмидневный срок новых выборов и угрожая, в случае отказа, признать вашингтонского кандидата Гуайдо законным лидером. "Заявления делаются не только идентичные, но даже в одно и то же время", - прокомментировала ситуацию представитель МИД России Мария Захарова.

На прошедших выходных стали известны некоторые детали плана по превращению Венесуэлы в будущего регионального вассала Соединенных Штатов. Газета Wall Street Journal рассказала о телефонной беседе между вице-президентом США Майком Пенсом и Гуайдо, в ходе которой венесуэльскому самозванцу было обещано немедленное и полное признание Белого дома, а также иная поддержка. В этой связи добавлю, что госдепартамент в экстренном порядке ввел новую должность - специального представителя по Венесуэле, назначив на этот пост специалиста по переворотам Эллиота Абрамса. А агентство Associated Press выяснило, что Гуайдо в декабре прошлого года совершил несколько тайных визитов в Америку, Колумбию и Бразилию. Он выезжал через неохраняемую границу с Колумбией, чтобы не афишировать свои дипломатические контакты. Об этих поездках агентству стало известно от одного из соратников Гуайдо, живущего за рубежом.

Стали известны некоторые детали плана по превращению Венесуэлы в будущего регионального вассала Соединенных Штатов

И еще одна красноречивая деталь: за несколько дней до начала госпереворота Гуайдо вместе с руководителями других венесуэльских партий посетил второго по значимости человека в стране - председателя Национального учредительного собрания. После того как в интернете появились записи с камер наблюдения ранее отрицавший этот визит Гуайдо все же признал, что участвовал во встрече. Предположительно во время нее Гуайдо в качестве временного председателя Национальной ассамблеи обещал не объявлять себя главой государства. Но под нажимом Вашингтона своего слова не сдержал. По мнению посла России в Венесуэле Владимира Заемского, Гуайдо не хотел втягиваться в политическую авантюру, но его могли продавить со стороны.

В своих выступлениях Гуайдо обещает сделать счастливыми всех без исключения венесуэльцев. Но о том, как реализовать этот план, политик рассуждает весьма туманно. А пока единственная помощь, которую он "выторговал" у Соединенных Штатов - 20 миллионов долларов на гуманитарные цели, которые Венесуэла получит, если Мадуро отстранят от власти. Впрочем, в качестве ответного жеста Белый дом рассчитывает на доступ к 300 миллиардам баррелям разведанных нефтяных запасов Венесуэлы, что с лихвой перекроет затраты Вашингтона на смену режима в Каракасе.

И все же говорить об успешности медиапереворота в Венесуэле преждевременно. Внезапная атака на Мадуро захлебнулась. В отличие от прошлых "допотопных" технологий по смене власти в Латинской Америке, где ставка делалась на амбициозных военных, нынешняя американская администрация действовала тоньше, задействовав для вмешательства в дела суверенной Венесуэлы социальные сети и различные медиа. А вместо увешанного медалями генерала старой формации на политической сцене появился новый тип национального лидера - молодой, харизматичный, склонный к популизму, с незапятнанной биографией, получивший хорошее образование в США.

Кстати, одним из успешных проектов по применению медиатехнологий стали президентские выборы во Франции, когда появившийся из ниоткуда внепартийный Эмманюэль Макрон при помощи капитала сумел вчистую переиграть хорошо известных кандидатов из традиционных партий. Последствия такой "спецоперации" французы уже пожинают: движение "желтых жилетов" и не стихающие социальные протесты по всей стране стали закономерной расплатой за появление во власти кандидата, пришедшего к ней с помощью глобальных медиатехнологий. В качестве другого примера можно привести госпереворот 2014 года на Украине, где медиатехнологии только обкатывались, и потому не обошлось без крови и "небесной сотни" сакральных жертв.

Теперь очередь за Венесуэлой. Слабым звеном в американских планах оказалась венесуэльская армия. Ее руководство отказалось присоединиться к оппозиции, несмотря на обещания амнистии и будущей безбедной жизни: военные понимают, что предлагавший все это на митингах Гуайдо не отвечает за свои слова, а его обещания в любой момент могут быть опровергнуты по указке из Вашингтона. Единственным офицером, изменившим Верховному главнокомандующему, стал военный атташе Венесуэлы в США полковник Хосе Луис Сильва. О своем решении поддержать самозванца он объявил сразу после того, как его вместе с другими венесуэльскими дипломатами отозвали из Америки на родину. На чем спецслужбы США подловили венесуэльского полковника, можно только гадать.

На предстоящей неделе Гуайдо обещал провести в Каракасе акцию в свою поддержку. Свой митинг созывают и сторонники президента Мадуро. "Если мне нужно будет отправиться на пик Гумбольдта в три часа ночи для того, чтобы поговорить с этим парнем (Гуайдо. - "Ред."), я это сделаю. Если надо будет прийти голым - я приду, я готов к диалогу", - заявил президент Венесуэлы журналистам. Но Вашингтону мирный диалог не нужен, ему нужна кровь, сакральные жертвы и свой венесуэльский майдан, на котором американские дипломаты могли бы раздавать свои печеньки, как это делала в Киеве Виктория Нуланд. А потому на все предложения со стороны Мадуро встретиться Гуайдо отвечает отказом. Для Трампа осуществление успешного госпереворота в Венесуэле - возможность войти в американскую историю. Так что "сбавить обороты" Белый дом добровольно вряд ли согласится.

На Совете Безопасности постпред России при ООН Василий Небензя спросил госсекретаря США, означает ли заявление Майка Помпео о "наличии всех опций на столе" в отношении Венесуэлы подготовку Вашингтона к военному удару по Каракасу? Мировые СМИ констатировали: на этот вопрос ответа от главы американского внешнеполитического ведомства не последовало.