Центры техподдержки БелАЗ откроются на Кузбассе и в Мурманске

Белорусский автогигант параллельно с наращиванием поставок большегрузных самосвалов в различные регионы Союзного государства расширяет и территории своих новых сервисных точек. По данным управляющей компании холдинга "БелАЗ-Холдинг", которые приводит БЕЛТА, запланировано их открытие в Мурманске и на Кузбассе.

К строительству центра технической поддержки на территории Беловского района Кемеровской области приступили еще в истекшем году. Проект предполагает крупные вложения в строительство ремонтной базы, складских, административно-бытовых и офисных помещений.

Предварительно объем инвестиций оценивается в размере 700 млн российских рублей. Открытие автоцентра, в котором будет занято 250 местных специалистов, запланировано на конец текущего года.

Ведутся переговоры и о выделении земельного участка под возведение сервисного центра за Северным полярным кругом - в Мурманске. Сдача его в эксплуатацию тоже в ближайших планах предприятия - середина будущего года. Технические центры отвечают за капитальный ремонт узлов и агрегатов карьерной техники БелАЗ, поставляют организациям оригинальные запчасти, занимаются подготовкой водителей и технического персонала эксплуатирующих организаций.

Горнодобывающие предприятия России, как известно, являются основным потребителем техники БелАЗ. Еще два года назад была утверждена программа по созданию на территории РФ центров технической поддержки потребителей белорусского производителя самосвалов. С тех пор они уже появились в Якутии, Белгородской и Свердловской областях, на Сахалине и в Хакасии.

Кстати, в прошлом году БелАЗ увеличил экспорт своей продукции на 30,3 %. Основная доля большегрузных машин - 58,4% - отправляется в регионы РФ и в другие страны СНГ (27,5%).