Виктор Похмелкин, председатель Движения автомобилистов России:

- Ужесточение наказания за "бегство" с места ДТП, в котором погибли или серьезно пострадали люди (об этом пишет "РГ"), - это, на мой взгляд, не выход из ситуации. В среднесрочной и долгосрочной перспективе такая мера никакого эффекта не даст. Гораздо важнее было бы озаботиться обеспечением неотвратимости этого самого наказания.

И ныне действующих санкций, предусмотренных за совершение данного деяния, мне кажется, вполне достаточно. Другой момент, что они не всегда работают. По ряду причин. Ни для кого не секрет, что значительная часть правонарушителей в нашей стране с легкостью избегает ответственности посредством дачи взяток. А кто-то "связи" в ход пускает или свое служебное положение. Это один момент. Другой - тотальное нежелание правоохранительных органов выполнять свою работу. Происходит ДТП, виновник аварии с места скрывается, потерпевший подает заявление. Что должны сделать полицейские? Они должны возбудить дело, объявить розыск, опросить свидетелей, если таковые были, посмотреть записи с камер видеонаблюдения и так далее и тому подобное. Но никто не хочет этим заниматься. Изображают видимость работы, а через три месяца просто закрывают дело в связи с истечением срока давности. Так что можно до бесконечности ужесточать всевозможные наказания - толку от этого не будет, если прежде не обеспечить их неотвратимость.

Также неплохо было бы вместо ужесточения наказания разработать комплекс мер, направленных на сокращение количества дорожных аварий. Меньше будет ДТП - меньше и "беглецов". Надо попытаться всеми средствами воздействовать на факторы, влияющие на аварийную обстановку. Это, конечно, кропотливая, подчас никому не заметная и тяжелая работа, но в наше время совершенно необходимая. Во-первых, она спасет не одну тысячу жизней, а во-вторых, уменьшит нагрузку на полицейских и сотрудников ГИБДД.

Отдельно хотелось бы сказать про пешеходов. Эта группа участников дорожного движения практически всегда остается безнаказанной. Хотя нередко именно пешеходы провоцируют различные дорожно-транспортные происшествия. Они ведут себя безответственно и по отношению к себе, и по отношению к окружающим, перебегая дорогу на красный свет или в неположенном месте. Мне кажется, стоит создать в ГИБДД отдельное подразделение, которое будет заниматься исключительно правонарушениями пешеходов. Выявлять их и привлекать нарушителей к ответственности.