Песков: Вмешательство извне усугубляет ситуацию в Венесуэле

На вопрос, были ли у Кремля контакты с Гуаидо, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал журналистам: "Нет, не было".

"Насколько мне известно, каких-то планов на этот счет нет", - подчеркнул представитель Кремля.

Напомним, что Россия считает Мадуро легитимным президентом Венесуэлы и заявила о своей поддержке законных властей этой страны.

"Сейчас главное, чтобы сами венесуэльцы урегулировали в рамках конституционного поля все разногласия, которые могут быть между ними, и единственное, чем мы можем помочь, это не вмешиваться в эту ситуацию, как делают напрямую некоторые страны. Вмешательство лишь усугубляет эту ситуацию", - также заявил Песков.

На вопрос о возможной военной и финансовой помощи президенту Венесуэлы Николасу Мадуро представитель Кремля пояснил, что таких переговоров нет.

Песков не стал отвечать на просьбу прокомментировать информацию, что один из самолетов Специального летного отряда "Россия" якобы недавно отправился в Южную Америку. "Мы не располагаем такой информацией, мы диспетчерские функции в авиации не выполняем", - заметил он.