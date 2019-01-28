Подозреваемый в хищении картины Куинджи задержан

В поселке Заречье Московской области сотрудниками МВД и ФСБ задержан подозреваемый в похищении картины Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым". Им оказался 31-летний мужчина. Он рассказал оперативникам, что спрятал украденную работу Архипа Куинджи на территории строящегося объекта в Одинцовском районе, где она и была обнаружена стражами порядка.

По предварительным данным, преступление совершено из корыстных побуждений. Об этом рассказала Ирина Волк, официальный представитель МВД России. Известно, что в декабре прошлого года подозреваемый в хищении картины задерживался столичной полицией за хранение наркотиков.