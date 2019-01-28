В Бразилии эвакуировали 24 тысячи человек из-за опасности прорыва плотины

Власти Бразилии эвакуировали около 24 тысяч человек из местечка Брумадинью (более половины населения этого шахтерского городка), пострадавшего от прорыва дамбы, из-за опасности разрушения еще одной плотины. Как пишет Globo, в связи с этим была даже временно приостановлена спасательная операция.

Чтобы предотвратить вторую катастрофу, пожарные начали откачивать воду (плотина удерживает около миллиона кубометров), а население предупредили по громкоговорящей связи о возникшей опасности. "Внимание, общая эвакуация. Ищите самое высокое место в городе", - вещали динамики.

Между тем десятки вертолетов обследуют территорию, пострадавшую после прорыва в пятницу дамбы, удерживавшей около 12 миллионов кубометров отходов компании Vale, крупнейшего горнодобывающего предприятия в Бразилии. На данный момент подтверждена гибель 58 человек, еще 305 считаются пропавшими без вести. Некоторые родственники сообщили спасателям последние известные данные о местоположении телефонов нескольких шахтеров и теперь надеются, что их обнаружат живыми.

Компания Vale уже не в первый раз сталкивается с подобной экологической катастрофой. В 2015 году на шахте Мариана - всего в 100 километрах от Брумадинью - произошел аналогичный прорыв дамбы. Реки грязи прокатились по территории в 600 км, погибли 19 человек.

В связи с этим в стране начали обсуждать необходимость изменения правил выдачи лицензий на добычу полезных ископаемых и ужесточения контроля над этой деятельностью. Федеральный прокурор Жозе Адерсио Сампайо, руководящий переговорами по соглашению с Vale о возмещении ущерба, нанесенного катастрофой 2015 года, отметил, что его позиция может измениться. Сейчас с компании требуют 155 миллиардов реалов (36 миллиардов евро), однако эта сумма может значительно вырасти после последних событий.