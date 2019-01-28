В Минске возродили советскую "Волгу"

Белорусские специалисты отреставрировали ГАЗ-24 "Волга" и сняли об этом целый фильм.

Во времена СССР ГАЗ-24 считался признаком достатка, он был самым желанным автомобилем. До сих пор у "24-ки" тысячи фанатов, как на территории бывшего Советского Союза, так и за его пределами.

Реставраторы из минской автомастерской Road Cars Masters смогли превратить ржавую "Волгу" в уникальный экземпляр. Автомобиль попал к мастерам (как это часто бывает) в плачевном состоянии. Энтузиазм, труд и немного смекалки помогли сделать неприметную "Волгу" в мечту коллекционера.

"Была задача привести её в нормальный вид, поэтому было принято решение спасать всё, что можно было спасти, и только то, что уже не подлежало восстановлению, мы заменяли на новое", - рассказали авторы.

Весь процесс восстановления продемонстрирован в 48-минутном фильме с профессиональным монтажом и музыкальным сопровождением. Как отмечается в описании ролика, "бюджета на работы не было, и задачи восстановить автомобиль до заводского состояния не стояло. Тем более что у мастеров нет соответствующего опыта".

К слову, ГАЗ-24 "Волга" довольно часто подвергают различным реставрациям и тюнингам. Ранее "РГ" сообщала о продаже отреставрированной ГАЗ-24 за 3,7 млн рублей. За эту сумму предлагали полностью восстановленный автомобиль, работы по которому проводили инженеры Горьковского автозавода в цехах предприятия.

Напомним, в прошлом году легендарной 24-й Волге исполнилось 50 лет.