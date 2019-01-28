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Рубрика: В мире

Венгрия отказалась давить на Россию по требованию США

Премьер-министр Венгрии ответил отказом на просьбы США усилить давление на Россию и Китай. Виктор Орбан заявил американским дипломатам, что будет выстраивать нейтральную внешнюю политику.

Фото: Константин Завражин/ РГ
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И в качестве примера привел Австрию, которая в декабре прошлого года выразила готовность организовать встречу президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа. "У нашей страны накоплен большой опыт проведения подобных встреч", - цитирует ТАСС спецпредставителя МИД Австрии по вопросам России Маргот Клестиль-Леффлер.

Как пишет газета The Wall Street Journal, в последние недели Вашингтон активизировал свою кампанию среди стран - членов НАТО с целью призвать их предпринять жесткие шаги по противодействию кибершпионажу, которым якобы занимается Пекин.

Также Белый дом просит их усилить поддержку Украины на фоне напряженных отношений с РФ. "Мы хотим иметь дела с Россией", - заявил премьер-министр Венгрии. Добавим, что в конце прошлого года Владимир Путин подчеркнул, что в развитии российско-венгерских отношений удалось достигнуть значительного прогресса и выйти на новые рубежи сотрудничества.

В мире Европа Венгрия
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