Виталия Кличко госпитализировали после форума в Давосе

Мэр украинской столицы Виталий Кличко госпитализирован в городе Санкт-Иоганн-ин-Тироль в Австрии.

"Виталий Кличко проходит обследование и реабилитацию в Австрии. У него обострение последствий старой травмы спины", - приводит портал LIGA.net слова пресс-секретаря градоначальника Оксаны Зиновьевой.

При этом она опровергла предположение, что повреждение может быть связано с лыжной прогулкой.

Она добавила, что травма не связана с прогулкой на лыжах.

"Детали мне неизвестны. Хирургических вмешательств не было", - сообщила Зиновьева.

Отмечается, что в австрийскую больницу Кличко доставили из швейцарского Давоса, где он участвовал в экономическом форуме. Из-за госпитализации мэру пришлось отменить визит в Норвегию.

Травму Кличко получил еще в 2007 году, когда, будучи боксером-профессионалом, готовился к поединку с соперником из США Джамилом Макклайном.