Все полотна в Третьяковке оснастят электронными датчиками безопасности

После похищения полотна Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым", выставленного в рамках экспозиции-ретроспективы художника в Инженерном корпусе Третьяковской галереи, решено оснастить электронными датчиками безопасности все картины в галерее. Об этом сообщил глава департамента музеев Минкультуры РФ Владислав Кононов.

"В ближайшее время все картины будут оснащены электронными датчиками безопасности", - подчеркнул он. Кроме того, Союз музеев России также выступил за усиление мер безопасности в музеях. "Союз музеев относится к этому инциденту крайне негативно... И мы считаем, что меры безопасности, конечно, необходимо усиливать", - цитирует РИА Новости представителя Союза музеев, начальника отдела межмузейных коммуникаций Государственного Эрмитажа Ивана Корнеева.

Инцидент с картиной Куинджи поразителен тем, что похититель украл полотно на глазах многочисленных посетителей: спокойно подошел к нему, снял со стены и покинул музей.

К счастью, картину оперативно нашли, и подозреваемого уже задержали (он, впрочем, заявляет, что не совершал преступления). В пресс-службе галереи сообщили, что на полотне, обнаруженном на строящемся объекте в Одинцовском районе Подмосковья, не заметили повреждений: "Мы счастливы. Картина без видимых повреждений, но сотрудники музея пока не имели к ней доступа". Для тщательного обследования полотно передадут экспертам уже сегодня. Страховая стоимость картины составляет около 180 тысяч долларов.

Картина Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым" (1898-1908), принадлежащее собранию Русского музея, выставлялось в Третьяковской галерее в рамках экспозиции, посвященной творчеству художника. Это третья масштабная ретроспектива Куинджи в столице, она завершится уже 17 февраля.