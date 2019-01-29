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29.01.2019 18:15
Рубрика: Экономика

Рост зарплат и падение барреля

Что ждет россиян в ближайшие два года
Текст: Ольга Игнатова
Финансовый университет при правительстве подвел итоги исследований потребительских настроений, проведенных в 2018 году. На их основе были обновлены прогнозы социально-экономического развития России на нынешний и следующий годы. Итак, чего же ждать россиянам.

Первое - зарплата. Судя по оценкам экспертов из Финуниверситета, зарплаты расти будут, но не слишком высокими темпами - не более чем на 4 процента за год. В самом лучшем случае - на 7 процентов. Как напоминает проректор Академии труда и соцотношений Александр Сафонов, в последние несколько лет зарплаты росли прежде всего в бюджетной сфере. Частные компании также старались не отставать от бюджетников. Но в 2019-2020 годах уже не стоит ожидать заметного роста бюджетных зарплат. Поэтому, по мнению Сафонова, годовой рост 4-5 процентов - это максимум.

Наибольшего роста экономики эксперты ожидают в Крыму, Амурской и Самарской областях, Чечне и Якутии

Второе - цены. Большинство экспертов сходятся в оценках темпов потребительской инфляции. И все они близки к анализу ЦБ. Легко предсказуемый рост цен в начале года из-за увеличения налога на добавленную стоимость с 18 до 20 процентов сначала разгонит инфляцию до 5 процентов в годовом исчислении, но со второго полугодия начнется торможение. Как полагает проректор Финансового университета Алексей Зубец, в середине года будет традиционный спад потребительской активности, и по итогам года инфляция может не превысить и 4 процентов. Сдерживать ее, по оценкам экспертов, будет и довольно слабый интерес россиян к дорогим покупкам - недвижимости и автомобилям.

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
Что появится в новой потребительской корзине

Третье - валюты и нефть. По мнению экспертов Финуниверситета, до середины года рубль будет оставаться слабым по отношению к доллару. Негативная тенденция может закончиться только в 2020 году. "Под влиянием внешних факторов у российской валюты практически не остается шансов на укрепление, - считает финансовый аналитик Мащенко. - К весне рубль начнет плавное снижение к отметке в 68 за доллар". Среди негативных факторов аналитик называет риски дальнейшего снижения нефтяных цен. И похоже, что даже меры ОПЕК+ в рамках декабрьского соглашения способны лишь замедлить падение, но никак не развернуть котировки. Так что нефть вполне может подешеветь до 55 долларов за баррель, считает Мащенко.

Четвертое - регионы. Наибольшего роста региональной экономики эксперты ожидают в Крыму, Амурской и Самарской областях, Чечне, Якутии. "Крым развивается за счет вложений в туристическую инфраструктуру и сельхозпроизводство. Якутия - сырьевой экспорт - уголь, золото, алмазы, цветная металлургия. Амурская область - космодром Восточный. 70 процентов автомобильного производства России сосредоточено в Самарской области, поэтому этот регион также на подъеме", - уточняет Зубец. И добавляет, что хорошо будут себя чувствовать два типа регионов - сырьевые и работающие на оборонный комплекс.

Экономика Работа Зарплата Экономика Отрасли Нефть и газ Цена на нефть
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