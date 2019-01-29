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29.01.2019 19:47
Рубрика: Культура
Проект: РГ-Медиа

На выставку Куинджи выстраиваются очереди - видео

Текст: Рамиля Туктарова

К Третьяковской галерее сегодня с утра выстроилась огромная очередь. Люди стремились попасть на выставку мастера пейзажной живописи Архипа Куинджи.

Фото: МВД России
У картины Куинджи обнаружили незначительные повреждения

Снимок очереди появился даже в твиттере министра культуры России Владимира Мединского. По его словам, все электронные билеты были распроданы еще 15 января. "Ожидаем 400 000 посетителей. Это предел посещаемости для выставочных залов исторического здания", - написал министр в комментарии к снимку. Экспозицию можно посмотреть до 17 февраля.

Напомним, 27 января с выставки Куинджи в присутствии свидетелей была похищена картина художника "Ай-Петри. Крым". Преступник просто снял ее со стены и скрылся с места происшествия. Спустя несколько часов после инцидента злоумышленник был задержан в одном из подмосковных поселков.

Им оказался 32-летний Денис Чуприков. Картина была спрятана на соседней стройке. Дать внятного объяснения своему поступку Чуприков так и не смог. Сегодня Таганский суд заключил мужчину под стражу на два месяца.

Культура Арт Живопись Похищение картины Куинджи из Третьяковской галереи РГ-Видео
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