Похитителю картины Куинджи предъявили обвинение

Денису Чуприкову, задержанному в минувшее воскресенье в подмосковном поселке Заречье Одинцовского района, предъявлено обвинение . Как сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк, следователи предъявили обвинение подозреваемому в хищении картины Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым" с выставки одного из музеев столицы.

В то же время, по ее словам, следствие назначило осмотр изъятой у преступника картины специалистами-экспертами.

В пресс-центре МВД уточнили, что после этой процедуры похищенное полотно будет возвращено учреждению культуры. Напомним, ранее сообщалось, что картина "Ай-Петри. Крым" на выставку в Третьяковскую галерею не вернется.

Кроме того, сегодня суд должен будет избрать меру пресечения обвиняемому в хищении картины. Следствие ходатайствует о заключении Чуприкова под стражу. Мало, кто сомневается, что судья поддержит ходатайство следствия.

Подследственного уже доставили в Таганский районный суд, где в ближайшее время начнется заседание по избранию Чуприкову меры пресечения.

Напомним, в минувшее воскресенье 32-летний Денис Чуприков похитил с выставки в Третьяковской галерее картину. Через несколько часов его нашли сотрудники ФСБ и МВД в Подмосковье. Картина оказалась спрятана на соседней стройке.

По данным полиции, задержанный в декабре прошлого года был привлечен к уголовной ответственности за наркопреступление. На период расследования он был отпущен под подписку о невыезде. https://rg.ru