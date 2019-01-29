Нурмагомедов отказался сниматься в рекламе ради сокращения дисквалификации

Девятимесячная дисквалификация чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова не будет сокращена.

Это стало понятно после того, как россиянин отказался сниматься в социальной рекламе. Съемка в ней сократила бы срок наказания до шести месяцев. Об этом ТАСС сообщил менеджер российского спортсмена Ризван Магомедов.

Сегодня Нурмагомедов получил дисквалификацию за драку после поединка за титул чемпиона UFC в легком весе с ирландцем Конором Макгрегором. Хабиб также заплатит штраф в размере 500 тысяч долларов. Наказание будет отсчитываться с 6 октября прошлого года.

Что касается дальнейших планов Нурмагомедова, то следующий бой он может провести не раньше осени этого года.