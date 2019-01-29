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29.01.2019 20:56
Рубрика: Происшествия

Смертельная зажигалка

По подозрению в поджоге друга арестован 16-летний подросток
Текст: Иван Петров
Российская газета - Федеральный выпуск № 19(7777)

Получила развитие странная история с поджогом 15-летнего подростка на северо-западе Москвы. В конце прошлой недели, напомним, в интернете оказалась видеозапись с камеры наблюдения, на которой заснято, как из подъезда выбегает парень в полыхающей верхней одежде.

Друзья пытаются потушить его, но у них ничего не выходит.

К приезду "скорой помощи" парень практически весь обгорел - медики диагностировали ожоги 98 процентов поверхности тела. Трагедия произошла в подъезде дома по улице Берзарина.

Подростки заявили, что в подъезде незнакомый мужчина плеснул в их друга горючей жидкостью

Дальше начались странности. Друзья пострадавшего заявили, что они находились в подъезде, когда незнакомый мужчина плеснул в юношу горючей жидкостью, а затем чиркнул зажигалкой.

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Следствию удалось разобраться в этой на первый взгляд запутанной истории. "Следователями получены данные о причастности к поджогу 16-летнего подростка, который находился совместно с потерпевшим в подъезде", - сообщили в Главном следственном управлении СК России по Москве.

В отношении парня возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Он по решению суда уже заключен под стражу.

Подросток же, доставленный с сильнейшими ожогами в больницу, в понедельник вечером скончался.

По неподтвержденной пока информации, подростки в подъезде занимались токсикоманией. Надышались горючими веществами, и один из них решил пошутить, поднеся зажигалку ко рту своего друга. Выхлоп в ту же секунду воспламенился, а после загорелся пуховик подростка.

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