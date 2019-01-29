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29.01.2019 17:15
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Следствие считает, что у Чуприкова были сообщники при похищении картины

Текст: Иван Петров

В краже картины Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым" из Третьяковской галереи участвовал не только Денис Чуприков, у него имелись сообщники в совершении преступления. Об этом во вторник на заседании Таганского суда Москвы сообщил следователь, ведущий резонансное дело.

"Не все соучастники данного преступления в настоящее время установлены", - сказал следователь, не уточнив при это, сколько именно сообщников могли быть причастны к хищению картины.

Фото: МВД России
У картины Куинджи обнаружили незначительные повреждения

Таганский суд сегодня избирает меру пресечения 32-летнему Денису Чуприкову. Его адвокат попросил суд отправить Чуприкова под домашний арест.

"Чуприков является гендиректором ООО "Мегаполис", живет в квартире, принадлежащей его матери, с женой и малолетним ребенком. Прошу избрать меру пресечения в виде домашнего ареста", - сказал защитник, уточнив, что квартира находится в Одинцовском районе Подмосковья. Именно там Чуприков в воскресенье вечером и был задержан.

Сам Чуприков также попросил не заключать его под стражу. "Я был бы признателен, если отпустите меня под домашний арест", - сказал подследственный. От других показаний он отказался, сославшись на 51 статью Конституции РФ. На вопросы журналистов ответил молчанием.

Согласно материалам уголовного дела, Чуприков родился в 1986 году в Феодосии. Зарегистрирован в Крыму, но живет в настоящее время в Подмосковье. Официально не работает и не женат. В гражданском браке у него недавно родился ребенок. Ранее не судим, но привлекался к административной ответственности. В настоящее время проходит по другому уголовному делу о хранении наркотиков (возбуждено в декабре 2018 года).

Украденная картина Куинджи вернется в Русский музей

Отметим, что следователь настаивает на аресте. По его словам, Чуприков совершил преступление, вызвавшее общественный резонанс, украл предмет культурного наследия, вызвал нарушение в работе объекта культуры.

По данным полиции, преступление совершено "из корыстных побуждений". Не исключается, что картина была похищена под заказ.

Сегодня Чуприкову было предъявлено обвинение.

Напомним, резонасное преступление произошло в воскресенье. Картину знаменитого пейзажиста Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым" на глазах у посетителей выставки вынес мужчина. Оперативникам ФСБ и полиции удалось в течение суток задержать подозреваемого в дерзком похищении.

Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Похищение картины Куинджи из Третьяковской галереи РГ-Видео
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