Разработчики назвали срок создания ПАК ДА

Перспективный авиационный комплекс дальней авиации предполагают создать в ближайшие пять-семь лет. Об этом в своем докладе на торжественном собрании по случаю 50-летия первого полета сверхзвукового пассажирского самолета Ту-144 заявил генеральный директор ПАО "Туполев" Александр Конюхов.

Он отметил, что помимо глубокой модернизации техники, на предприятии создают и новую - проект "изделие 80". ПАК ДА планируют поставить на вооружение в 2025-2030 годах после проведения государственных испытаний, цитирует гендиректора ТАСС.

Чуть раньше глава комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Виктор Бондарев также говорил, что завершаются научно-исследовательские работы по проекту создания перспективного авиационного комплекса дальней авиации. Он заменит Ту-22М3, и Ту-95МС, а позже и Ту-160. В Минобороны добавляли, что ПАК ДА может подняться в воздух в 2025-2026 годах и пойти в серию в 2028 году или 2029-м. Строить его планируется на авиазаводе в Казани.

ПАК ДА - многоцелевой стратегический бомбардировщик-ракетоносец. Работы над проектом начались в 2009 году.