Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
29.01.2019,  
09:54
Текст:  Светлана Цыганкова

Разработчики назвали срок создания ПАК ДА

Фото: Кинокомпания Офицеры ВВС и ВМФ России Фото: Кинокомпания Офицеры ВВС и ВМФ России
Фото: Кинокомпания Офицеры ВВС и ВМФ России

Перспективный авиационный комплекс дальней авиации предполагают создать в ближайшие пять-семь лет. Об этом в своем докладе на торжественном собрании по случаю 50-летия первого полета сверхзвукового пассажирского самолета Ту-144 заявил генеральный директор ПАО "Туполев" Александр Конюхов.

Фото: Alex Beltyukov/wikimedia.org
Ночную дозаправку Ту-160 над Арктикой сняли на видео

Он отметил, что помимо глубокой модернизации техники, на предприятии создают и новую - проект "изделие 80". ПАК ДА планируют поставить на вооружение в 2025-2030 годах после проведения государственных испытаний, цитирует гендиректора ТАСС.

Чуть раньше глава комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Виктор Бондарев также говорил, что завершаются научно-исследовательские работы по проекту создания перспективного авиационного комплекса дальней авиации. Он заменит Ту-22М3, и Ту-95МС, а позже и Ту-160. В Минобороны добавляли, что ПАК ДА может подняться в воздух в 2025-2026 годах и пойти в серию в 2028 году или 2029-м. Строить его планируется на авиазаводе в Казани.

ПАК ДА - многоцелевой стратегический бомбардировщик-ракетоносец. Работы над проектом начались в 2009 году.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
разработки
Фото: Lockheed Martin
США разместят в Японии новый радар системы ПРО 28.01.2019
Усложнит жизнь США: на Западе оценили российского "Охотника" 25.01.2019
Владимирский завод усовершенствовал танк "Армата" 24.01.2019
ВКС России
Военным ЮВО передана партия новых вертолетов Ми-35М и Ми-28УБ 26.01.2019
Разломился пополам: появились фото разбившегося ракетоносца Ту-22М3 24.01.2019
гособоронзаказ
У границ России разместили крупный калибр 23.01.2019
Волгоградских снайперов вооружили новыми винтовками "Корд-М" 23.01.2019