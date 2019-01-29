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29.01.2019 21:29
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Боярский: Если Ракицкий пришел в "Зенит", значит, нужен команде

Текст: Данила Жиляев

Петербургский "Зенит" на этой неделе дважды отметился на трансферном рынке. "Сине-бело-голубые" продали в "ПСЖ" Леандро Паредеса и приобрели у донецкого "Шахтера" украинского защитника Ярослава Ракицкого. Известный актер, преданный болельщик "Зенита" Михаил Боярский прокомментировал появление новичка в команде.

Фото: Александр Гальперин/РИА Новости
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"Я плохо знаю Ракицкого как футболиста. Но раз трансфер состоялся, значит, этот игрок нужен "Зениту". Поскорее бы увидеть его в деле. На турнире в Дохе игра команды в защите меня не убедила. Эту линию нужно укреплять, - приводит "Советский спорт" слова Боярского, который призвал не мешать футбол с политикой и не обращать внимания на неадекватные мнения, которые могут возникнуть у ряда украинских болельщиков. - А насчет восприятия перехода Ракицкого у него на родине скажу так. В сегодняшней Украине наверняка есть сумасшедшие, безбашенные люди, которые назовут Ярослава предателем. Но зачем обращать внимание на идиотов? Пусть они разыгрывают свою карту - к футболу это не относится. Спорт вне политики".

Ракицкий подписал с "Зенитом" контракт, рассчитанный на три с половиной года. Он будет выступать за "сине-бело-голубых" под 44-м номером.

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