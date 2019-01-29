Следственный комитет РФ официально озвучил основную версию страшного пожара на двух танкерах в Черном море. По мнению следственного ведомства, несчастье случилось из-за нарушения правил безопасности при перегрузке судов.

Напомним, что СКР начал уголовное производство по факту гибели людей при пожаре двух грузовых судов в районе Керченского пролива. Делом занимается Южное управление СК на транспорте. Уголовное дело заведено по части 3 статьи 109 Уголовного кодекса России, то есть по факту "причинения смерти по неосторожности двум и более лицам".

Суда "Канди" и "Маэстро" под флагом Танзании загорелись, по предварительной информации, во время перекачки топлива с борта на борт вечером 21 января. По данным Росморречфлота, на двух судах было 32 человека. Все они граждане Индии и Турции.

Спастись удалось только 12 членам экипажа, десять тел подняли на борт, еще десять числятся пропавшими без вести.

До катастрофы на борт танкера "Канди" в порту Темрюк было погружено примерно 2,5 тысячи тонн сжиженного газа.

Танкер покинул российскую зону, после чего встретился в море с судном "Маэстро". Суда пришвартовались в открытом море и приступили к перекачке газа. Известно, что танкер "Маэстро" успел принять приблизительно 900 тонн топлива, когда начался пожар. Потушить его было невозможно. Пожар на двух танкерах в Черном море продолжается уже восьмые сутки. При этом суда не тонут. Они стоят на якорях.

Раненых выписали из больницы, и они покинули Крым. А несколько тел погибших граждан Турции уже отправили на родину.