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29.01.2019 11:33
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Зауралье завели дело о халатности после гибели шести детей при пожарах

Текст: Татьяна Воробьева

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о халатности (ст. 293 УК РФ) после двух трагических случаев в Курганской области: с разницей в два дня в деревенских домах в результате пожаров погибли дети.

Власти Зауралья помогут семье, в которой трое детей погибли при пожаре

"В рамках расследования дела будет дана оценка действиям должностных лиц органов системы профилактики, в компетенцию которых входит надзор за условиями жизни несовершеннолетних", - говорится в сообщении ведомства.

Напомним, 27 января в деревне Раздольная погибли трое детей. Матери удалось спастись - она находится в больнице. 29 января в селе Горохово также случился пожар, погибли женщина и трое маленьких детей.

По обоим случаям заведены дела по части 3 статьи 109 УК РФ. Ведется расследование обстоятельств случившегося.

Происшествия ЧП Пожары Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Курганская область
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