Renault отзывает машины из-за проблем с подушками безопасности

Renault отзовет в России 3622 автомобиля Sandero, Logan и Dokker. Об этом сообщает Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии.

Такое решение приняли из-за возможных проблем в подушками безопасности, которые могут возникнуть в случае фронтального удара. В планах отозвать автомобили, которые были проданы в России с ноября 2017 года. Владельцев этих транспортных средств проинформируют по телефону или почте. Уточняется, что в машинах заменят водительские подушки безопасности. Все работы проведут бесплатно.

Напомним, ранее на автоконцерне сменилось руководство. Совет директоров Renault назначил на пост президента компании Жан-Доминика Сенара, который до этого воглавлял шинную компанию Michelin.

Кадровые перестановки внутри французской корпорации спровоцировало судебное разбирательство в отношении Карлоса Гона, которого подозревают в финансовых махинациях и сокрытии доходов. Гон совмещал работу на постах президента и генерального директора концерна.