Нового президента Renault "назначило" правительство

Совет директоров компании Renault назначил на пост президента компании Жан-Доминика Сенара, возглавляющего до недавнего времени шинную компанию Michelin. По сообщениям французских СМИ, назначению Доминика Сенара поспособствовала рекомендация французского правительства, которому принадлежат 15% акций Renault.

Объявлено, что до окончания действия контракта в мае он продолжит параллельно работать в Michelin.

Между тем, генеральным директором французского автоконцерна останется Тьерри Боллор, временно исполнявший обязанности Карлоса Гона с ноября прошлого года. Боллор будет координировать работу альянса Renault-Nissan-Mitsubishi и напрямую подчиняться Доминику Сенару.

Напомним, что смену руководства французской корпорации спровоцировало судебное разбирательство в отношении Карлоса Гона, которого подозревают в финансовых махинациях и сокрытии доходов. Гон совмещал работу на постах президента и генерального директора концерна.

Как ранее писала "РГ", 19 ноября Карлос Гон был помещен в Токийскую тюрьму. 22 января окружной суд Токио отказал адвокатам Гона, подавшим прошение об освобождении их клиента под залог. Судьи посчитали, что управленец может уничтожить на свободе ценные улики или бежать за границу. Теперь уже бывшему руководителю альянса Renault-Nissan-Mitsubishi грозит до 10 лет тюрьмы и крупный штраф. 24 января Карлос Гон подал совету директоров корпорации Renault прошение об отставке с поста президента-генерального директора.