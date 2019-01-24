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24.01.2019 10:21
Рубрика: Легковые авто

Карлос Гон ушел с поста главы Renault

Текст: Виктория Чернышева

Экс-глава альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлос Гон, обвиняемый в финансовых махинациях, ушел в отставку с поста председателя и главного исполнительного директора концерна Renault. Об этом, со ссылкой на министра финансов Франции Бруно Ле Майра, сообщает Reuters.

Ле Майр уточнил, что правление Renault назначило совещание на четверг, где будет решаться вопрос о преемнике Гона. Скорее всего его место займет бывший руководитель Michelin Жан-Доминик Сенар. Пост генерального директора Renault может занять заместитель Гона, Тьерри Боллор. Именно он в ноябре прошлого года был назначен временным президентом - генеральным директором концерна.

Фото: Алексей Куденко/РИА Новости
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Ранее Карлоса Гона уволили с поста главы Nissan. 19 ноября он был арестован по подозрению в организации схемы по сокрытию доходов.

22 января окружной суд Токио отказал адвокатам Гона, подавшим прошение об освобождении их клиента под залог. Судьи посчитали, что управленец может уничтожить на свободе ценные улики или бежать за границу. Гону грозит до 10 лет тюрьмы и крупный штраф.

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