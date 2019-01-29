Россияне пересаживаются на кроссоверы

Львиная доля российского рынка новых легковых автомобилей - 43,6 процента - пришлась на сегмент SUV.

По данным агентства "Автостат", российские дилеры в 2018 году продали более 729,2 тысячи кроссоверов и внедорожников. Этот класс уже второй год подряд попадает в лидеры. Объемы продаж растут: в 2016 году на сегмент SUV приходилось 38,9 процента отечественного авторынка, а в 2017-ом - 41,9 процента.

Как отмечают эксперты, в 2009 году на долю кроссоверов и внедорожников в России приходилось 21,9 процента от общих продаж.

В число самых популярных автомобилей этого сегмента входят Hyundai Creta (в 2018 году их было продано 67,6 тысячи штук, плюс 22,2 процента к прошлому году), Renault Duster (41,4 тысячи, минус 5,5 процента) и Volkswagen Tiguan (33,5 тысячи, плюс 21,2 процента).

На втором месте по объему продаж - автомобили сегмента B. Их в 2018 году в России было реализовано 623,3 тысячи единиц (37,3 процента рынка). В лидерах - Lada Vesta (108,4 тысячи единиц, плюс 40,2 процента), Lada Granta (106,3 тысячи, плюс 13,5 процента) и Kia Rio (100,1 тысячи, плюс 3,6 процента).

Третье место досталось сегменту С с долей 6,7 процента (111,6 тысячи проданных автомобилей). Рост продаж, по сравнению с прошлогодними показателями, составил 5,2 процента. В тройке самых популярных автомобилей - Skoda Octavia (25 тысяч, плюс 10,5 процента), Kia Ceed (20,7 тысячи, плюс 35,8 процента) и Nissan Almera (14,9 тысячи, минус 5,4 процента).

Автомобили сегмента D в прошлом году заняли 5,4 процента российского рынка (89,8 тысячи штук, плюс 24,2 процента). Здесь в лидерах Toyota Camry (33,7 тысячи, плюс 19,5 процента), Kia Optima (20,7 тысячи, плюс 62,5 процента) и Hyundai Sonata (6,8 тысячи, побс 330,4 процента).

В целом продажи новых легковых автомобилей в России составили 1 671 600 штук. Рынок вырос 13,3 процента.

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