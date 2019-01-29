Трамп не исключил нового "шатдауна"

Президент США Дональд Трамп не исключил, что федеральное правительство вновь перестанет работать и будет объявлен "шатдаун". Это произойдет, если Конгресс откажется выделить деньги на строительство стены на границе с Мексикой в течение трех недель.

Республиканцы и демократы сейчас круглосуточно ведут переговоры о долгосрочном решении. По словам американского лидера, вероятность, что договоренность будет достигнута, ниже 50 процентов, сообщает The Wall Street Journal.

Между тем введение в стране чрезвычайного положения, которое может произойти, позволит президенту Дональду Трампу тратить бюджетные средства по своему усмотрению.

Напомним, Трамп подписал временный бюджет ряда ведомств сроком действия до 15 февраля. Тем самым он прекратил самый длинный в истории Соединенных Штатов 35-дневный "шатдаун". Ранее он отказывался утверждать бюджет, пока в нем не будут предусмотрены 5,7 миллиарда долларов на строительство стены на границе с Мексикой. Потери экономики США составят около трех миллиардов долларов.

Справка РГ



Приостановка работы правительства США (Shutdown) - временная ситуация в США, возникающая, когда Конгрессу не удается согласовать финансирование деятельности государственных органов. На время приостановления некритичные ведомства закрываются, а сотни тысяч их работников отправляются в неоплачиваемый отпуск.