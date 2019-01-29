В Арктике оттаял мир, замерший 40 тысяч лет назад

Ученые из Университета Колорадо (США) установили, что изменение климата все быстрее обнажает арктический ландшафт, не видевший Солнце в течение 40 тысяч лет и более.

Отчет об исследовании появился в журнале Nature Communications, а краткая версия приведена на портале Science Alert. Исследователи обнародовали данные анализа почвы на Баффиновой Земле - острове в канадской провинции Нунавут.

Глубокие фьорды и древние ледники сделали это место идеальным для изучения ледникового периода. Так, геолог и палеоклиматолог Гиффорд Миллер из Университета Колорадо ежегодно приезжал сюда на протяжении последних 40 лет. Он и обнаружил тревожные изменения.

По его словам, Арктика нагревается в два-три раза быстрее, чем весь остальной мир. Если тенденция сохранится, то все ледники на острове исчезнут. Это лишь вопрос времени.

Часть почв уже обнажилась после таяния покровов. Миллер и его команда отобрали 48 образцов мхов и лишайников, освободившихся из-под ледяного щита. Пробы были взяты из 30 различных "ледяных шапок".

Радиоуглеродное датирование показало, что растения находились подо льдом в течение последних 40 тысяч лет, а некоторые из них, возможно, и в течение 120 тысяч лет.

"Самое странное то, что многие из этих мхов могут начать расти снова, они словно зомби", - сказал Миллер.

Исследование также показало, что прошедшее столетие стало самым теплым в данном регионе за 115 тысяч лет.