В Москве подросток арестован по делу о поджоге сверстника

В Москве арестован 16-летний юноша, который в момент поджога 15-летнего молодого человека в подъезде дома, находился на месте происшествия. Следствие полагает, что он может быть причастен к совершенному преступлению.

Как сообщает официальный сайт столичного главка Следственного комитета РФ, в отношении молодого человека избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следователи продолжают вести уголовное дело по признакам преступления "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".

Напомним, в понедельник, 29 января, в столице скончался подросток, который был госпитализирован с ожогами 98% поверхности тела. По данным следствия, 24 января он находился в подъезде дома в компании приятелей. В какой-то момент те облили молодого человека бензином и бросили в него окурок.