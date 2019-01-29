Видео: Как едет автомобиль на дистанционном управлении

Они все-таки сделали это! Наладили дистанционное управление на BMW и даже провели тест-драйв. И выжили. И даже машина целехонька. Впрочем, давайте обо всем по порядку.

Если вы помните, то буквально перед Новым годом мастера Самоделкины из "Гараж 54" анонсировали установку на старый BMW системы дистанционного управления. Продемонстрировали начало работ и на месяц смолкли, из чего многие подписчики канала могли бы даже решить, что проект канул в Лету.

Но нет, машина доведена до ума и управляема, в чем можно убедиться, просмотрев видео. По признанию пилотов-испытателей, руками крутить руль проще, чем щелкать тумблером д/у, но это, согласитесь, дело привычки. Еще один минус - сравнительно небольшой радиус действия пульта, из-за чего вести машину лучше все-таки с заднего сидения салона или из едущий совсем рядом второй машины.

Но зато какие перспективы открываются в плане милых розыгрышей и жестокого троллинга! Только представьте на минутку: едет себе машина с пустым водительским креслом и даже с передним пассажирским. И правильно едет: притормаживает перед пешеходными переходами и светофорами, соблюдает знаки и разметку. Впрочем, это тема для отдельного видеоролика...