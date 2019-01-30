10 фактов о самой дорогой Lada - Vesta Sport

1. Облик автомобиля повторяет концепт-кар Vesta Sport Concept. Впервые его показали в 2016 году на Московском международном автосалоне. Прототип получил новый передний бампер с нижним спойлером, задний бампер со стилизованными диффузорами, раздвоенную выхлопную трубу, красные накладки, символизирующие принадлежность к автоспорту.

2. По данным производителя, Lada Vesta Sport - это 205 оригинальных деталей, каждая из которых опробована на соревнованиях российского и международного уровня, включая чемпионат мира по турингу WTCC.

3. Мощность 1,8-литрового мотора для Vesta Sport увеличили до 145 л.с. Силовой агрегат идет в комплекте с 5-ступенчатой "механикой" Renault.

4. С нуля до 100 км/ч автомобиль разгоняется за 9,6 секунды, его максимальная скорость - 198 км/ч (показатели стандартной Vesta - 10,2 секунды и 186 км/ч).

5. Новый седан стал первой моделью Lada, где есть функция подсветки поворотов. В темное время суток, в зависимости от направления поворота, включается левая, либо правая противотуманные фары.

6. "Спортивный" звук мотора Vesta Sport должен быть слышен только при интенсивном разгоне, на высоких оборотах. Звук выхлопа настроили таким образом, что на невысокой скорости глушители значительно снижают уровень шумов.

7. Автомобиль получил 17-дюймовые диски на пяти болтах. Это сделано для облегчения замены колес и снижения повышенной нагрузки на ступицу.

8. Для того, чтобы седан проходил виражи с управляемым скольжением, электронный помощник ESC настроен особым образом: он срабатывает позже, чем в стандартных версиях. Также систему можно полностью отключить.

9. Оснащение Vesta Sport - климат- и круиз-контроль, мультифункциональное рулевое колесо, датчики дождя и света, подогрев передних сидений, аудиосистема. За 36 000 рублей дополнительно можно заказать пакет Multimedia, в который входит навигатор, камера заднего вида и обогрев ветрового стекла.

10. Самая дорогая Lada будет доступна в пяти цветовых вариантах: сердолик (ярко-красный), ледниковый (белый неметаллик), черная жемчужина, платина, тайфун.