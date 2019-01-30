Болтон пригрозил "серьезными последствиями" врагам Гуаидо

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон пригрозил "серьезными последствиями" тем, кто попытается причинить вред Хуану Гуаидо, самопровозгласившему себя исполняющим обязанности президента Венесуэлы. Об этом американский политик написан на своей странице в Twitter .

"Мы осуждаем угрозы бывшего генерального прокурора Венесуэлы в адрес Гуаидо. Позвольте мне повторить: тех, кто попытается подорвать демократию и нанести вред Гуаидо, ждут серьезные последствия", - отметил Болтон.

Это высказывание последовало за объявлением генпрокурора Венесуэлы Тарека Уильяма Сааба (и вовсе не бывшего) о начале предварительного расследования в отношении Гуаидо. По его словам, оно связано с неуважением к суду (21 января Верховный суд аннулировал назначение Гуаидо на пост спикера парламента) и актами насилия в ходе акций протеста, произошедших в стране с 22 января и в ходе которых погибли свыше 40 человек. В связи с этим Сааб обратился в Верховный суд с просьбой запретить Гуйадо покидать страну и заблокировать его банковские счета.

Между тем президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что Болтон запретил американскому лидеру Дональду Трампу вести переговоры с действующим главой Венесуэлы. "Я предпринимал всевозможные попытки, отправлял Трампу сообщения. Как в частном, так и публичном порядке, при помощи СМИ. Я хотел выстроить уважительные отношения, иметь контакт и вести диалог с правительством США", - отметил Мадуро, подчеркнув, что эти попытки сорвались именно из-за Болтона.

Напомним, лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуаидо объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны 23 января после того, как Верховный суд заблокировал его назначение главой парламента. Гуаидо признали США и ряд союзных им государств. Действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал это попыткой госпереворота.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров во вторник заявил, что США и их союзники взяли открытый курс на свержение законно избранной власти в Венесуэле.