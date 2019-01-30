Что стоит за обыском в кабинете мэра Риги Нила Ушакова

В Рижскую думу в полдень пришли работники Бюро по борьбе и предотвращению коррупции (БПБК), которые ведут процессуальные действия, следует из информации, имеющейся в распоряжении агентства LETA. Работники Бюро проводят обыск у мэра Риги. Источники уточняют, что обыски происходят как на рабочем месте Нила Ушакова, так и по его месту жительства.

В районе 12:00 кабинет мэра покинули четыре человека в сопровождении директора юридического управления Думы Яниса Лиепиньша. Они несли с собой свертки, возможно компьютеры и папки с документами.

Как сообщают местные порталы, сотрудники самоуправления продолжают выполнять свои обязанности. Никаких заявлений официальные лица БПБК не делали, но и на вопросы журналистов отвечать не стали. Интерес спецслужб к Рижской думе, допускают очевидцы событий, может быть связан с прошлогодним коррупционным скандалом в муниципальном предприятии "Ригас Сатиксме".

Реагируя на новость об обысках, стремительно активизировался оппозиционный депутат Вилнис Кирсис, который уже успел потребовать отставки Ушакова. "Некоторое время назад назвал Ушакова "лицом коррупции" Риги. Оказалось, что сейчас в этом пришли убедиться и следователи. Если новость правдива, Ушакову незамедлительно нужно уйти в отставку или созвать заседание оппозиции, которая потребует его отставки. После этого должен последовать роспуск думы!", - написал депутат городской Думы в микроблоге.

А ведь не прошло еще и двух месяцев после того, как на конгрессе партии европейских социалистов (PES) в португальской столице рижский мэр примерял мантию европейских градоначальников, которую ему доверили коллеги социал-демократы. Тучи над Рижской думой собрались в начале декабря прошлого года, когда появилась информация криминальной полиции об участии руководителя рижской Думы и партии "Согласие" в возможных коррупционных схемах в транспортном предприятии.

Первым посыпал голову пеплом заместитель градоначальника - Андрис Америкс. Он публично признал, что в жизни каждого политика наступает момент, когда главным становится вопрос репутации. "Я не хочу оправдываться за то, чего не делал", - сказал подавший 17 декабря в отставку вице-мэр, у которого, как уже сообщали местные информационные порталы, были проведены обыски по месту жительства. Вполне возможно, допускают аналитики, что это и послужило толчком для принятия сподвижником мэра непростого решения.

Между тем Нил Ушаков уже неоднократно давал понять, что он покидать кресло мэра не намерен. "Ушакову по-человечески жаль своего заместителя. Но сам он не собирается уходить с должности, учитывая ситуацию в правительстве", - поделилась информацией корреспондент радио Baltkom.

Зато в кругах национальных радикалов тоже не сидели сложа руки. В министерствах Латвии было подготовлено несколько законопроектов о роспуске Рижской думы. Правда, до последнего времени лидер "Согласия" скептически оценивал усилия своих оппонентов. Он был уверен, что национальным силам "не удастся правовым способом добиться роспуска нынешнего состава мэрии".

Обозреватели, которые в курсе подоплеки очередного коррупционного скандала, утверждают в латвийской печати, что махинации с общественным транспортом продолжаются уже несколько лет, хотя по тактическим причинам власти не торопились выпускать джина из бутылки и копаться в деталях сделки с автобусами и трамваями.

Но все течет, все изменяется, включая и изменения в самой правящей партии в Рижской думе. Пять лет назад, как уже напоминала "РГ", опираясь на все еще многочисленную русскую общину, "Согласие" имело 31 место в парламенте и подавляющее большинство (39 мест) в Рижской думе в коалиции с партией Америкса - "Честь служить Риге". Годы прошли - и ситуация поменялась. Даже представительство "Согласия" в сейме сократилось до 23 мест, а на выборах в столичную думу им едва удалось преодолеть 50-ти процентную планку. И в прошлом году в коалиции с партией Америкса они получили неустойчивое большинство в 32 голоса против 28 голосов оппозиции.

Современная партия Ушакова, полагают эксперты, ослабленная из-за сокращения русской общины, уже не представляет для латышей прежней потенциальной угрозы. Они даже не желают ждать муниципальных выборов 2021 года. Один из лидеров партии радикалов Райвис Дзинтарс поспешил предложить правым партиям объединиться, чтобы отвоевать столицу Латвии.