Новости

Паспортный контроль в аэропортах будет автоматическим 07:46
Россия заняла 108-е место в рейтинге самых безопасных стран мира 07:26
В Хабаровске два человека пострадали в ДТП с пассажирским автобусом 07:09
Вице-президент США встретился с венесуэльскими оппозиционерами 06:55
Демократы осудили снятие антироссийских санкций без участия Конгресса 06:43
Мадуро: Болтон запретил Трампу вести переговоры со мной 06:37
В Чите бывших чиновников осудили за махинации с квартирами сирот 06:28
На Сахалине построят завод по производству сжиженного газа 06:25
В России рухнули цены на бюджетный кроссовер 06:15
Мадуро выразил надежду на продолжение поставок оружия из РФ 05:47
Задержан причастный к сообщениям о "минированиях" житель Владивостока 05:37
Первым вице-губернатором Приморья стала Вера Щербина 05:29
Трещина образовалась в разгонном блоке "Фрегат" на космодроме Куру 05:18
Власти Приморья попросили оставить тигра Амура в сафари-парке 04:54
Неизвестный бросил гранату в здание мечети на Филиппинах 04:43
Главного дорожника Хабаровска отстранили от работы 04:42
Верховный суд Венесуэлы запретил главе оппозиции покидать страну 04:13
На Францию обрушился мощный циклон "Габриэль" 03:44
Штраф за употребление алкоголя на пляже появится в Гоа 03:33
На брошенном у берегов Пуэрто-Рико судне нашли 400 кг кокаина 02:52
Афон отказался участвовать в "интронизации" главы ПЦУ 02:05
После землетрясения на юге Польше пропали 14 шахтеров 01:46
Три человека погибли при крушении вертолета в США 01:05
В Японии началось извержение вулкана Кутиноэрабу 00:41
Православная церковь в Америке не признает украинскую ПЦУ 00:30
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ на неделе с 28 января по 3 февраля
Что не пропустить по ТВ на неделе с 28 января по 3 февраля
Что случится с интернетом 1 февраля
Что случится с интернетом 1 февраля
Верховный суд разъяснил особенности договора дарения
Верховный суд разъяснил особенности договора дарения
30.01.2019 06:43
Рубрика: В мире

Демократы осудили снятие антироссийских санкций без участия Конгресса

Текст: Юрий Когалов
Фото: EPA Фото: EPA
Фото: EPA

Американские демократы недовольны снятием Минфином США санкций с российских компаний "Русал", En+ и "Евросибэнерго" и намерены предпринять шаги, чтобы не допустить подобного в будущем без обсуждения в Конгрессе. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление представителей Демократической партии.

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости
МИД пообещал не играть без правил в ответ на западные санкции

"Мы глубоко обеспокоены решением министерства финансов снять санкции до того, как у Конгресса появилась возможность подробно рассмотреть условия сделки, и, несмотря на обоснованную просьбу ненадолго отложить это решение", - заявили демократы. Они пообещали принять законодательные инициативы, чтобы не допустить повторение подобного в будущем, а также организовать надзор за компаниями Олега Дерипаски, выведенными из-под ограничительных мер.

Сенатор Марк Уорнер из комитета по разведке направил министру финансов Стивену Мнучину письмо с просьбой о проведении брифингов по поводу достигнутой договоренности об ослаблении санкций в отношении трех российских компаний. По его словам, администрация президента США Дональда Трампа не раскрыла деталей соглашения с Дерипаской, и он опасается, что российский бизнесмен, остающийся под санкциями, сохранит контроль над компаниями.

Акции "Русала" взлетели на 10 процентов после снятия санкций

Напомним, 28 января министерство финансов США исключило из санкционного списка российские компании "Русал", En+ и "Евросибэнерго". Однако в отношении Олега Дерипаски все ограничительные меры остались в силе.

В заявлении американского ведомства отмечалось, что компании выполнили условия, снизив прямые и косвенные доли Дерипаски и выйдя из-под его контроля, а также выполнили необходимые требования по проведению масштабных аудиторских проверок, сертификаций и отчетности. По словам Мнучина, они обязались обеспечить "беспрецедентный уровень прозрачности" в отношении своих финансовых операций.

В мире США Санкции и антисанкции Россия и США
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Верховный суд Венесуэлы запретил главе оппозиции покидать страну
Захарова назвала "пустыми обещаниями" слова Порошенко о мире
Афон отказался участвовать в "интронизации" главы ПЦУ
Британские депутаты не согласились на отсрочку Brexit
МВД опубликовало видео с дебоширом на рейсе Санкт-Петербург - Анталья