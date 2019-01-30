Демократы осудили снятие антироссийских санкций без участия Конгресса

Американские демократы недовольны снятием Минфином США санкций с российских компаний "Русал", En+ и "Евросибэнерго" и намерены предпринять шаги, чтобы не допустить подобного в будущем без обсуждения в Конгрессе. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление представителей Демократической партии.

"Мы глубоко обеспокоены решением министерства финансов снять санкции до того, как у Конгресса появилась возможность подробно рассмотреть условия сделки, и, несмотря на обоснованную просьбу ненадолго отложить это решение", - заявили демократы. Они пообещали принять законодательные инициативы, чтобы не допустить повторение подобного в будущем, а также организовать надзор за компаниями Олега Дерипаски, выведенными из-под ограничительных мер.

Сенатор Марк Уорнер из комитета по разведке направил министру финансов Стивену Мнучину письмо с просьбой о проведении брифингов по поводу достигнутой договоренности об ослаблении санкций в отношении трех российских компаний. По его словам, администрация президента США Дональда Трампа не раскрыла деталей соглашения с Дерипаской, и он опасается, что российский бизнесмен, остающийся под санкциями, сохранит контроль над компаниями.

Напомним, 28 января министерство финансов США исключило из санкционного списка российские компании "Русал", En+ и "Евросибэнерго". Однако в отношении Олега Дерипаски все ограничительные меры остались в силе.

В заявлении американского ведомства отмечалось, что компании выполнили условия, снизив прямые и косвенные доли Дерипаски и выйдя из-под его контроля, а также выполнили необходимые требования по проведению масштабных аудиторских проверок, сертификаций и отчетности. По словам Мнучина, они обязались обеспечить "беспрецедентный уровень прозрачности" в отношении своих финансовых операций.