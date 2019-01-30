"Единая Россия" приостановила членство в партии сенатора Арашукова

"Единая Россия" приостановила членство задержанного сенатора от Карачаево-Черкессии Рауфа Арашукова. Как рассказали в пресс-службе регионального отделения партии, такое решение принял президиум регионального политсовета партии.

"До выяснения обстоятельств уголовного дела", - поясняется в сообщении "Единой России".

Напомним, что сенатора задержали в среду во время пленарного заседания Совета Федерации, в котором принимали участие генпрокурор Юрий Чайка и председатель СК РФ Александр Бастрыкин.

Ранее официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко сообщала, что установлена причастность Арашукова к двум убийствам. В среду, 30 января, по итогам рассмотрения представления генерального прокурора Советом Федерации принято решение о лишении Арашукова неприкосновенности сенатора и даче согласия на его привлечение в качестве обвиняемого.