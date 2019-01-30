Государственный секретарь Союзного государства принял участие в Дне белорусской науки

В Беларуси исследования ведут более 26 тысяч ученых, тесно сотрудничая с коллегами из других стран, в первую очередь России. Вот и недавно были объявлены лауреаты очередной межакадемической белорусско-российской премии, а также премии фонда нобелевского лауреата Жореса Алферова, выдающегося российского ученого с белорусскими корнями.

К празднику в НАНБ по традиции открылась выставка научно-технических достижений. Было представлено около 100 передовых технологий, воплощенных в сотнях экспериментальных образцов, от многообещающих сортов картофеля, яблок, груш до наноматериалов и робототехники, перспективных космических аппаратов. Многое создано по союзным научно-техническим программам. Государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота вместе с председателем Совета Республики Национального собрания Беларуси Михаилом Мясниковичем осмотрели экспозицию, в роли гида был руководитель академии Владимир Гусаков. Григорий Рапота также выступил на торжественном собрании, состоявшемся в НАНБ, отметив значительную роль Союзного государства в развитии исследований:

- Больше половины бюджета сегодня уходит на финансирование белорусско-российских программ, большинство из которых направлено на создание инновационной продукции. И нет ни одной, которая закончилась бы безрезультатно. Я рад, что удалось довести до ума идею об учреждении премии Союзного государства в области науки и техники.

Вместе с тем он отметил и проблемы, сдерживающие эффективность научного поиска. Это и вопрос об интеллектуальной собственности в рамках Союзного государства, и вопрос трансфера из одной страны в другую технологий, созданных по союзным программам.

- Мы эти проблемы знаем и работаем над их разрешением, - заверил Государственный секретарь.

По окончании заседания Григорий Рапота ответил на вопросы журналистов.

Григорий Алексеевич, насколько конкурентны результаты союзных программ?



Григорий Рапота: Любая союзная разработка в области медицины, генной инженерии, космической техники, микроэлектроники конкурентна. Тем самым Союзное государство вносит свою лепту, чтобы в России и Беларуси были высокотехнологичные производства. В этом году примем еще две программы.

Без вклада белорусских ученых, как и российских, их выполнение просто невозможно. Мы регулярно проводим совещания с заказчиками и исполнителями программ, очередное состоится 31 января в Минске. Будем смотреть, как движемся. В прошлом году не без сложностей, но достаточно полно, по бюджету более чем на 98 процентов, выполнили все мероприятия союзных программ.

Недавно посол Беларуси в Москве Владимир Семашко назвал ряд предприятий, которые могли бы быть вовлечены в интеграционный процесс, а его российский коллега в Минске Михаил Бабич посетил ряд крупных белорусских заводов. Удастся ли создать совместные производства в ключевых сферах?



Григорий Рапота: Идея сама по себе очень хорошая, это важный элемент структурной промышленной политики Союзного государства. Но вопрос не в конкретных предприятиях, а в принципах и подходах. Они должны быть выгодны той и другой стороне. Мы такую попытку уже делали, однако она уперлась в непреодолимые на тот момент преграды, связанные с экономической моделью предприятия, управляемостью, вопросом, кто какую продукцию будет производить. Мне представляется более продуктивным, когда инициатива исходит от самих предприятий, когда они, испытывая внутреннюю экономическую, научно-техническую потребность, находят партнера. Как это происходит, скажем, в организации выпуска белорусских тракторов на литейно-механическом заводе в Череповце. Там есть внутренняя экономическая мотивация. Если, к примеру, МЗКТ и КАМАЗ договорятся, придут в правительство и скажут, что объединение выгодно, то это будет более жизнеспособная конструкция, чем когда процесс идет сверху.

Поднимается вопрос об инвентаризации союзного договора. По каким направлениям она может идти?



Григорий Рапота: Очень важно, чтобы каждая сторона определила свой интерес. Потом эти позиции сопоставили, определили, где они совпадают, а где требуется дальнейшая притирка. На наш взгляд, можно что-то сделать по созданию интеграционных инструментов наднационального свойства, например, Суда Союзного государства, чтобы разбирать спорные ситуации между субъектами хозяйствования. Вполне можно поработать над созданием единого транспортного, энергетического пространства, единой структурной промышленной политики. Почти все эти вопросы сформулированы в Приоритетных направлениях и первоочередных задачах развития Союзного государства. Их решение требует высокой квалификации, терпения, взаимного доверия.

Когда ожидается подписание соглашения о взаимном признании виз граждан третьих стран?



Григорий Рапота: У меня прогноз самый оптимистичный. Документ отработан, сейчас последние штрихи вносятся на белорусской стороне. Что касается отмены роуминга на территории Союзного государства, то произошла эволюция от неприятия этой идеи, поскольку сначала та и другая стороны увидели некие труднопреодолимые сложности, до конкретной отработки этой тематики. Работа идет.