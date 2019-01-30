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Рубрика: Легковые авто

Kia представит компактный кроссовер на автосалоне в Женеве

Текст: Юрий Зубко

Компания Kia планирует расширить свой модельный ряд - уже на автосалоне в Женеве дебютирует компактный кроссовер XCeed.

Издание autocar публикует фотографии с испытаний автомобиля, которые, по данным журнала, были сделаны в ноябре 2018 года.

Хотя прототип и замаскирован, он имеет ряд стилистических сходств с хэтчбеком. А основные отличия заключаются в виде колес и шин большего диаметра, приподнятой подвески и более громоздкой конструкции задней двери под  камуфляжем.

Фото: Юрий Зубко/РГ
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Линейка двигателей будет включать в себя все моторы, которые доступны для остальных версий Ceed. SUV предложат с 1,0-литровым бензиновым мотором мощностью 118 л.с, а также с 1,4-литровым силовым агрегатом, которые выдает 138 л.с. Вполне возможно, что будет и 1,6-литровый дизель на 114 л.с.

Полного привода ждать не стоит. По предварительной информации, корейцы установят в автомобиле селектор режимов движения, который позволит водителю выбрать подходящую настройку привода для неблагоприятных погодных условий или сложной местности.

В модельном ряду компании новинка расположится между кроссоверами Stonic и Sportage. Продажи машины должны начаться до конца 2019 года. Впрочем, вряд ли этот SUV стоит ждать в России.

Как ранее рассказали "РГ" в Kia, в 2020 году корейцы привезут в нашу страну новой бюджетный кроссовер.

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#Kia