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30.01.2019 12:22
Рубрика: Бензин

Козак: Меры правительства позволят не допустить скачка цен на топливо

Текст: Галина Мисливская
Принятые правительством меры по сдерживанию роста цен на топливо позволят не допустить подорожания нефтеродуктов выше уровня инфляции, заявил вице-премьер Дмитрий Козак в ходе выступления на "правительственном часе" в Совете Федерации.
Фото: Елена Афонина/ТАСС Фото: Елена Афонина/ТАСС
Фото: Елена Афонина/ТАСС

Он подтвердил, что январский рост цен на АЗС соответствует договоренностям правительства с нефтяниками и составляет 1,7%.

"Ситуация с обеспечением топливом стабильная, доходность розничного сегмента достаточная для ведения бизнеса как крупных компаний, так и независимых АЗС", - отметил он.

Фото: iStock
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Кроме того, Дмитрий Козак подчеркнул, что "совокупность инструментов и оперативное и своевременное их применение позволит не допустить повышения цен на нефтепродукты выше инфляции.

Отвечая на вопросы сенаторов, он также заявил, что правительство не планирует вводить административное регулирование цен на топливо, чтобы не провоцировать дефицит на рынке.

"У нас есть нефтедобывающие страны, где тотальный дефицит", - отметил вице-премьер.

#бензин #АЗС