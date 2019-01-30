Сотрудники полиции вручили Министерству культуры полотно Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу департамента музеев ведомства Владислава Кононова.

Представитель Минкульта уточнил, что несколько дней картина проведет в депозитарии Третьяковской галереи, а затем отправится в Русский музей, в коллекцию которого входит. К марту специалисты должны завершить ее реставрацию.

Напомним, картину Куинджи украли на глазах у посетителей и сотрудников Третьяковки, которые даже не сразу поняли, что стали свидетелями преступления. 31-летний Денис Чуприков просто снял шедевр со стены и ушел, никем не задержанный. Оперативники нашли подозреваемого и картину уже на следующий день. Мотивом мужчины стала корысть. Он находится в СИЗО, ему предъявлены обвинения.