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30.01.2019 15:29
Рубрика: Культура

МВД передало картину Куинджи Минкультуры

Сотрудники полиции вручили Министерству культуры полотно Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу департамента музеев ведомства Владислава Кононова.

Фото: Сергей Куксин/РГ
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Представитель Минкульта уточнил, что несколько дней картина проведет в депозитарии Третьяковской галереи, а затем отправится в Русский музей, в коллекцию которого входит. К марту специалисты должны завершить ее реставрацию.

Напомним, картину Куинджи украли на глазах у посетителей и сотрудников Третьяковки, которые даже не сразу поняли, что стали свидетелями преступления. 31-летний Денис Чуприков просто снял шедевр со стены и ушел, никем не задержанный. Оперативники нашли подозреваемого и картину уже на следующий день. Мотивом мужчины стала корысть. Он находится в СИЗО, ему предъявлены обвинения.

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Культура Арт Музеи и памятники Правительство Минкультуры Правительство МВД Похищение картины Куинджи из Третьяковской галереи
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