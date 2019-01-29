У картины Куинджи обнаружили незначительные повреждения

На похищенной из Третьяковской галереи и позднее найденной картине Архипа Куинджи есть повреждения, однако они не носят критический характер.

"По предварительной оценке, есть незначительный ущерб в виде потертостей, причинённый преступником при варварской транспортировке картины. Он будет устраняться", - приводит "Интерфакс" слова директора департамента музеев Минкультуры Владислава Кононова.

Картину осматривали специалисты Третьяковской галереи, включая главного хранителя. Кто займется реставрацией полотна, в ближайшее время решат директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова и директор Русского музея Владимир Гусев.

Напомним, что картина Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым" из коллекции Русского музея была похищена на монографической выставке художника в Третьяковской галерее вечером 27 января. На следующий день грабитель был найден: 32-летний Денис Чуприков спрятал картину в поселке в Одинцовском районе.

Картину передадут музейщикам в среду, 30 января в здании Петровки, 38. На выставке в Третьяковке она больше не появится и отправится домой - в Русский музей.