Новости

По роману про советских пионеров-вампиров "Пищеблок" снимут сериал 17:25
Оззи Осборн признался, что тяжело болен 17:00
Видео: Ивана Урганта сбил внедорожник в США 16:45
Зак Снайдер снова снимет зомби-хоррор 15:30
Трейлер: Джон Малкович сыграет Вайнштейна у создателя "Ганнибала" 15:15

Окулист, в которого врезалась Гвинет Пэлтроу, подал на нее в суд

Новости
    30.01.2019, 18:35
Текст:   Олег Усков

46-летняя американская оскароносная актриса Гвинет Пэлтроу стала объектом судебного преследования. Как сообщает Daily Mail, к звезде "Железного человека" подал иск 72-летний окулист из Юты Терри Сандерсон, в которого актриса верхом на лыжах врезалась в феврале 2016 года на курорте вышеназванного штата Дир-Вэлли.

Уточнено, что Пэлтроу протаранила почтенного эскулапа на трассе для новичков, въехав в него сзади. В результате чего почтенный эскулап пал ниц и получил ряд повреждений. В то время как лауреатка множества престижных премий скрылась за горизонт, даже не попытавшись помочь ему или призвать для того сторонних лиц.

Фото: youtube.com
Видео: Ивана Урганта сбил внедорожник в США

Меж тем как Терри, от столкновения потерявший сознание, как позже окажется, заработал перелом ребра и сотрясение мозга.

Адвокат пострадавшего акцентирует, что актриса грубо нарушила местный закон, регламентирующий подобные инциденты тем образом, что виновник лыжного ЧП должен убедиться, что его жертва в порядке, а не катиться себе весело дальше, путь свой украшая поверженными телами.

Причиненные ему страдания окулист оценивает в 3,1 миллиона долларов.

В ответ сторона актрисы имеет возразить, что хоть она факт наезда на пенсионера и не отрицает, но претензии его считает необоснованными.

На что почтенный эскулап высказывается в том плане, что тут даже не деньги для него важны, а сам принцип: перед ним даже не извинились, все его адресованные актрисе призывы вести себя прилично проигнорировав.

Ранее сообщалось, что Пэлтроу созвала четыре сотни гостей и секретно сыграла свадьбу с одним из создателей "Американской истории ужасов".

А еще раньше - что Брэд Питт, тогдашний бойфренд Гвинет, пообещал прибить Харви Вайнштейна, узнав, что тот домогался девушки.   

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Новости

Умер легендарный певец, соавтор Майкла Джексона Джеймс Ингрэм 15:02
Российский фильм "Т-34" обошел по сборам "Пиратов Карибского моря" 29.01.2019
Стала известна ведущая перезапуска реалити-шоу "Последний герой" 29.01.2019
Культовый хоррор "Кэндимен" перезапустят 29.01.2019
⧣ Голливуд
Фото: Jordan Strauss/Invision/AP
Анджелина Джоли определилась со своей следующей ролью 29.01.2019
Американские актеры дали главный приз "Черной пантере" 29.01.2019
Вышел трейлер драмы Ксавье Долана "Смерть и жизнь Джона Ф. Донована" 28.01.2019
⧣ скандалы
Фото: AFP/ PIERRE VERDY
Семья Майкла Джексона рассказала о "публичном линчевании" его трупа 29.01.2019
Премию "Оскар" уличили в дискриминации женщин-режиссеров 26.01.2019
Автор "13 причин почему" подал в суд на своих обвинительниц 26.01.2019
⧣ Гвинет Пэлтроу
Фото: kinopoisk.ru
Гвинет Пэлтроу вышла замуж за создателя "Американской истории ужасов" 01.10.2018
Невеста Железного Человека оказалась кровожаднее Тони Старка 27.08.2018
Что нам предложит новый проект создателя "Американской истории ужасов" 17.07.2018