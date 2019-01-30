Окулист, в которого врезалась Гвинет Пэлтроу, подал на нее в суд

46-летняя американская оскароносная актриса Гвинет Пэлтроу стала объектом судебного преследования. Как сообщает Daily Mail, к звезде "Железного человека" подал иск 72-летний окулист из Юты Терри Сандерсон, в которого актриса верхом на лыжах врезалась в феврале 2016 года на курорте вышеназванного штата Дир-Вэлли.

Уточнено, что Пэлтроу протаранила почтенного эскулапа на трассе для новичков, въехав в него сзади. В результате чего почтенный эскулап пал ниц и получил ряд повреждений. В то время как лауреатка множества престижных премий скрылась за горизонт, даже не попытавшись помочь ему или призвать для того сторонних лиц.

Меж тем как Терри, от столкновения потерявший сознание, как позже окажется, заработал перелом ребра и сотрясение мозга.

Адвокат пострадавшего акцентирует, что актриса грубо нарушила местный закон, регламентирующий подобные инциденты тем образом, что виновник лыжного ЧП должен убедиться, что его жертва в порядке, а не катиться себе весело дальше, путь свой украшая поверженными телами.

Причиненные ему страдания окулист оценивает в 3,1 миллиона долларов.

В ответ сторона актрисы имеет возразить, что хоть она факт наезда на пенсионера и не отрицает, но претензии его считает необоснованными.

На что почтенный эскулап высказывается в том плане, что тут даже не деньги для него важны, а сам принцип: перед ним даже не извинились, все его адресованные актрисе призывы вести себя прилично проигнорировав.

Ранее сообщалось, что Пэлтроу созвала четыре сотни гостей и секретно сыграла свадьбу с одним из создателей "Американской истории ужасов".

А еще раньше - что Брэд Питт, тогдашний бойфренд Гвинет, пообещал прибить Харви Вайнштейна, узнав, что тот домогался девушки.