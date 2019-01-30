Расчеты С-300 защитили Северный морской путь в ходе учений

Боевые расчеты модернизированного зенитного ракетного комплекса С-300ПМ, стоящего на вооружении соединения Противовоздушной обороны Северного флота, провели учения по охране и обороне воздушного пространства Северного морского пути. Учения прошли в зоне дислокации соединения - на острове Южный архипелага Новая Земля.

Как сообщил начальник пресс-службы Северного флота капитан 1 ранга Вадим Серга, военнослужащие справились с поставленными задачами. Все цели обнаружили, взяли на сопровождение и уничтожили электронными пусками при входе в дальнюю границу зоны поражения комплексов. Электронное оборудование С-300ПМ моделировало и воздушную обстановку, и траекторию полета ракет, и средства радиолокационного обнаружения противника в воздухе.

С-300ПМ - модернизированные зенитно-ракетные комплексы семейства С-300. Они охраняют воздушное пространство в Арктике. В состоянии сразу обнаружить и поразить неприятеля. Радиус действия - до нескольких сотен километров.