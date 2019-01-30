В Иванове из-за угрозы взрыва эвакуировали 52 школы

Занятия в ивановских школах отменены из-за поступивших угроз о минировании, 52 учебных заведения эвакуированы, сообщает облправительство.

Ивановская область вслед за другими регионами стала объектом атаки телефонных террористов.

- По информации УМВД по Ивановской области 30 января 2019 года поступила информация о якобы имеющейся угрозе безопасности на центральном рынке Иванова, в ряде учебных и лечебных заведений областного центра. Указанная информация силами полиции, других правоохранительных органов и спецслужб проверена и подтверждения не нашла, - сообщили в облправительстве.

В соответствии инструкциями по безопасности, на всех объектах, попавших в списки злоумышленников, прошла экстренная эвакуация.

- Было принято решение провести эвакуацию в 52 образовательных учреждениях города. По решению управления образования города Иваново занятия в школах 30 января были отменены, - сообщили власти.

Проведенные специальными службами проверки угрозу безопасности не подтвердили. С 31 января учебные заведения в Иванове начнут работу в обычном режиме.

Аналогичные проверки безопасности прошли в ивановских больницах, сейчас лечебные учреждения работают в штатном режиме. Сейчас силовики занимаются розыском злоумышленников, разместивших ложные сообщения о якобы заложенных бомбах.

Оперативные службы проверяют сообщения о бомбах в социальных объектах Тамбова, Липецка, Мурманска, Архангельска, Астрахани и других городов России. Из-за этих угроз были оцеплены школы, магазины, торговые здания.

Во Владимире "минированию" подверглись роддом, мэрия, здание казначейства, больница "Красный крест", а также несколько торговых центров. В Костроме из-за ложных сообщений о взрывчатке пришлось эвакуировать семь школ, три административных здания и торговый центр.