Во Владимире "заминировали" школы, больницы и мэрию

По Владимиру прокатилась волна сообщений о минировании школ, больниц и торговых центров, на всех объектах объявлена эвакуация в связи с угрозами совершения терактов.

13 января на телефоны экстренных служб начали поступать сообщения о якобы заложенных взрывных устройствах на территории Владимира. Как сообщает руководитель пресс-службы администрации области Ольга Петрова, поступили сообщения о минировании объектов, в том числе здравоохранения, образования, торговых центров и административных зданий.

- В соответствии с нормами действующего законодательства и алгоритмами реагирования при поступлении таких сообщений проводится эвакуация людей из зданий. Специальные службы обследуют здания на предмет обнаружения взрывных устройств. В настоящее время признаков закладки взрывных устройств не обнаружено, - говорится в сообщении.

Власти призывают жителей сохранять спокойствие и действовать в соответствии с указаниями компетентных органов и администраций учреждений и указывают, что ситуация "находится на контроле у губернатора Владимирской области и председателя региональной антитеррористической комиссии". По данным СМИ, "минированию" в областном центре якобы подверглись роддом, мэрия, здание казначейства, больница "Красный крест", а также несколько торговых центров.

Сообщения о минировании социальных объектов 30 января также проверяют в Тамбове, Липецке, Мурманске, Архангельске, Астрахани и в других городах России. Из-за угроз оцеплены школы, магазины, торговые здания. В Иванове из-за террористических угроз эвакуированы рынок, крупный торговый центр и областная больница. Полиция ведет поиск злоумышленников.