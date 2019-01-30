Первым вице-губернатором Приморья стала Вера Щербина

Сегодня на заседании Законодательного Собрания Приморья депутаты согласовали кандидатуру первого вице-губернатора Приморья Веры Щербины, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.

"Считаю, что она способна наладить взаимодействие с муниципальными органами власти и, безусловно, справится с теми вопросами и задачами, которые сегодня есть в Приморье", - заявил, представляя ее, губернатор Приморья Олег Кожемяко.

Ранее кандидатуру Веры Щербины поддержали на комитете Законодательного Собрания по региональной политике. Там было отмечено, что она имеет большой практический опыт управления, замещала руководящие должности в администрации Корякского автономного округа, аппарате полномочного представителя Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе, правительстве Амурской области, возглавляла правительство Сахалинской области.

Сама Вера Щербина сказала, что одним из приоритетных направлений ее работы станет поддержка муниципалитетов и краевых предприятий на грани банкротства. Первые шаги в этом направлении уже предприняты. Так, принято решение о снижении доли финансирования муниципалитетов при реализации инвестиционных проектов - от 0,5 до 5% вместо 20%, как было раньше. Ожидается, что муниципалитеты, которые зачастую отказывались участвовать в них из-за отсутствия средств, станут активнее. До 10 февраля планируется согласовать с муниципалитетами планы социально экономического развития Приморья.

20 декабря минувшего года Вера Щербина была назначена врио первого вице-губернатора Приморья в новом составе администрации края, сформированном после вступления в должность губернатора Олега Кожемяко. Как сообщалось, в круг ее обязанностей вошли работа по направлениям взаимодействия с федеральными органами власти, финансов, реализации государственных программ и внутреннего государственного финансового контроля, информатизации и телекоммуникаций.