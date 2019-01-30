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30.01.2019 05:29
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Первым вице-губернатором Приморья стала Вера Щербина

Текст: Анна Бондаренко

Сегодня на заседании Законодательного Собрания Приморья депутаты согласовали кандидатуру первого вице-губернатора Приморья Веры Щербины, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.

"Считаю, что она способна наладить взаимодействие с муниципальными органами власти и, безусловно, справится с теми вопросами и задачами, которые сегодня есть в Приморье", - заявил, представляя ее, губернатор Приморья Олег Кожемяко.

В Приморье обновлен состав краевой администрации

Ранее кандидатуру Веры Щербины поддержали на комитете Законодательного Собрания по региональной политике. Там было отмечено, что она имеет большой практический опыт управления, замещала руководящие должности в администрации Корякского автономного округа, аппарате полномочного представителя Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе, правительстве Амурской области, возглавляла правительство Сахалинской области.

Сама Вера Щербина сказала, что одним из приоритетных направлений ее работы станет поддержка муниципалитетов и краевых предприятий на грани банкротства. Первые шаги в этом направлении уже предприняты. Так, принято решение о снижении доли финансирования муниципалитетов при реализации инвестиционных проектов - от 0,5 до 5% вместо 20%, как было раньше. Ожидается, что муниципалитеты, которые зачастую отказывались участвовать в них из-за отсутствия средств, станут активнее. До 10 февраля планируется согласовать с муниципалитетами планы социально экономического развития Приморья.

20 декабря минувшего года Вера Щербина была назначена врио первого вице-губернатора Приморья в новом составе администрации края, сформированном после вступления в должность губернатора Олега Кожемяко. Как сообщалось, в круг ее обязанностей вошли работа по направлениям взаимодействия с федеральными органами власти, финансов, реализации государственных программ и внутреннего государственного финансового контроля, информатизации и телекоммуникаций.

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