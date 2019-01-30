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30.01.2019 14:17
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Из больницы Уфы выписали отравившихся в отеле школьников

Текст: Айгуль Камаева (Уфа)

12 школьников и один взрослый, которых увезли из отеля "Амакс Турист", в инфекционную больницу с подозрением на отравление, выписали и отпустили домой. Об этом сообщили в Управлении гражданской защиты Уфы.

В Оренбуржье произошло массовое отравление в школе

По данным ведомства, у всех госпитализированных обнаружили норовирус.

Напомним, 23 и 24 января из отеля в больницу доставили 13 человек, которые приехали в Уфу для участия в республиканском этапе Всероссийской олимпиады школьников по биологии. По данному факту следователи проводят проверку.

Норовирус - один из основных возбудителей кишечной инфекции, который попадает в организм с немытыми овощами или фруктами, жидкостями, содержащими вирус, либо бытовым путем, прежде всего, из-за немытых рук.

Общество Здоровье Филиалы РГ Башкортостан ПФО Башкортостан Уфа
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